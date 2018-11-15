В Белгороде в 2018 году капитально отремонтировали 38 многоквартирных домов

В 2018 году в рамках реализации региональной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов Белгорода были отремонтированы 54 дома, в 38 из них провели капитальный ремонт, в 18 обновили отдельные конструктивные элементы, а в трех заменили инженерные сети. В историческом центре города на Свято-Троицком бульваре при ремонте домов №1 и №5 строители постарались сохранить архитектурные детали.

Очередная встреча чиновников от администрации Белгорода, горсовета, управляющей компании, жильцов и журналистов в рамках проекта «Городская МедиаСреда» прошла во дворе капитально отремонтировано дома №5 на Свято-Троицком бульваре.

«Комсомолка» побеседовала с участниками пресс-тура, пообщалась с жильцами и оценила преимущества проведенного капремонтаа. В двух 5-этаэных домах №1 и №5, площадью 12 542 и 3860 квадратных метров соответственно, построенных еще в 1958 и 1959 годах, были заменены внутридомовые инженерные коммуникации, установлены общедомовые приборы учета, утеплены фасады, отремонтированы подвальные помещения и кровли. Дом №5 начали ремонтировать еще в апреле, к ремонту дома №1 приступили в мае. Все работы практически завершены.

В 16 многоквартирных домах ремонт был произведен раньше срока за счет специального счете регионального оператора.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Как рассказал руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации Белгорода Сергей Киселев, при капительном строительстве рабочие подрядной организации ООО «Строитель» постарались сохранить все архитектурные детали: карнизы, пилоны. Сергей Киселев подчеркнул, что «если посмотреть на фасад здания до реконструкции, то он представлял собой хаотичное остекление балконов. Новое их оформление позволило добиться гармоничности. Вместе с тем на балконах первых двух этажей мы сохранили свето-прозрачное ограждение».

Журналистам рассказали, что региональная программа по капитальному ремонту многоквартирных домов Белгорода реализуется с 2014 года. И в первую очередь в нее попали дома с большим износом.

В этом году, как отметил директор МБУ «Управление капитального ремонта» Александр Васищев, «программа реализована на 94%. К завершению подходят работы в шести домах, где строители сейчас выполняют ремонт отмостки и цоколя. Отмечу, что в этом году в 16 многоквартирных домах ремонт был произведен раньше срока за счет фонда, сформированного по решению жильцов на специальном счете регионального оператора».

Строители работали в тесном контакте с жильцами дома, со старшими домов. В таком деле, как капительный ремонт, говорила депутат горсовета, руководитель регионального центра в сфере контроля ЖКХ Любовь Киреева, не может быть мелочей. И лучше недоработки устранять в ходе ремонта. Это удалось сделать благодаря постоянному контролю, как со стороны собственников жилья, так и со стороны подрядной организации.

Практика показывает, что с новой системой жильцы смогут экономить на тепле до 30% .Фото: Ирина ТАРАСОВА

Оценила «Комсомолка» и преимущества новой системы учета тепла. Практика показывает, что с новой системой жильцы смогут экономить на тепле до 30%. И при этом нисколько не пострадает качество отопления.

В таком деле, как капремонт, не может быть мелочей.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Как сказала Любовь Киреева, главное, чтобы жильцы могли жить не только в красивом, но и комфортном доме.