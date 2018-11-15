«Ростелеком» представил единую платформу сервисов кибербезопасности

Компания «Ростелеком» объявила о создании единой платформы кибербезопасности и запуске первых трех сервисов на ее основе. Платформа будет функционировать на базе Ростелеком-Solar, национального провайдера сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью. Она обеспечивает сетевую безопасность и защиту от интернет-угроз в формате сервисов, доступных непосредственно через каналы связи «Ростелекома». Платформа построена на базе инновационной технологии программно-определяемых сетей (SD-WAN) и не имеет аналогов в России.

- Стратегический вектор развития «Ростелекома» заключается в том, чтобы стать цифровым партнером для населения, бизнеса и государства. Это подразумевает создание экосистемы, состоящей из обширного набора телеком-услуг и цифровых сервисов высокого качества. Платформа кибербезопасности – критически важный элемент такой экосистемы, который гарантирует ее бесперебойную работу. Обеспечение безопасности – коллективная задача, поэтому принципиально важен высокий уровень проникновения услуг информационной безопасности по всей территории страны. Единая платформа позволит нам достичь высокого уровня экономической эффективности в рамках каждой организации и тем самым повысить общий уровень защищенности российских компаний, рассказал президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

Стартовый набор сервисов включает защиту от сетевых атак (Unified Threat Management), обеспечение безопасности электронной почты (Secure Email Gateway) и веб-приложений (Web Application Firewall). К концу 2019 года число сервисов будет увеличено более чем в 2 раза. Стартовая емкость платформы составляет несколько тысяч подключений.

- Запуск единой платформы кибербезопасности открывает новую главу в развитии российского ИБ-рынка. Шесть лет назад мы создали первый в России коммерческий центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC, ставший впоследствии лидером рынка. В данном случае речь также идет о создании нового сегмента с очень широкой аудиторией, -отметил вице-президент ПАО «Ростелеком» по информационной безопасности, генеральный директор компании Ростелеком-Solar Игорь Ляпунов.

Единая платформа сервисов кибербезопасности ориентирована на массовую B2B-аудиторию. В отличие от классических сценариев, в которых сервис-провайдер управляет физическим оборудованием в центре обработки данных или на площадке заказчика, единая платформа кибербезопасности имеет дело с виртуализованными объектами, что обеспечивает полную управляемость, быструю масштабируемость и поддержку географически распределенной сети.

Сервисная модель поставки освобождает заказчиков от финансовых и ресурсных затрат на покупку, внедрение и поддержку решений. Это гарантирует быстрый старт и масштабируемость недостижимую при других моделях поставки данных технологий. Производительность каждого сервиса можно увеличивать или уменьшать практически мгновенно. Потребление сервисов осуществляется в режиме pay-as-you-grow – заказчик самостоятельно определяет уровень своих потребностей и приобретает сервисы именно в том объеме, который требуется прямо сейчас. Подключение, настройку, эксплуатацию и поддержку в режиме 24/7 осуществляют специалисты Solar JSOC. В результате совокупная стоимость владения сервисами платформы в течение 3–5 лет существенно ниже, чем при локальном использовании аналогичных решений.

Единая платформа сервисов кибербезопасности обогащается информацией об угрозах, используемой при оказании услуг центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC. Он агрегирует данные из коммерческих отчетов о новом вредоносном ПО, уязвимостях и методах атак (Threat Intelligence), а также является участником информационного обмена с группами реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере киберугроз (CERT) в России и за рубежом.

- Единая платформа сервисов кибербезопасности Ростелеком-Solar реализована на базе высокотехнологичной облачного решения Telco Cloud, которое обеспечивает слаженную работу решений в сфере телекоммуникаций и информационной безопасности. Оно сочетает преимущества решений класса MANO (Management and Orchestration for Network Operation) и прорывной технологии программно-определяемых сетей (SD-WAN). Наши корпоративные заказчики хотят получать все преимущества экономичных облачных решений в области ИТ и сетевых технологий. Мы расширяем портфель бизнес-услуг, чтобы помочь организациям в решении стоящих перед ними задач, – говорит старший вице-президент по технической инфраструктуре ПАО «Ростелеком» Алексей Сапунов. – Мы создали открытую платформу, которая позволяет нашим заказчикам интегрировать лучшие решения в области сетевой безопасности с портфелем дополнительных услуг сетевых подключений.