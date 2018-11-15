Белгородец добавил в свою копилку еще один мировой рекорд

В Орландо (штат Флорида, США) прошел чемпионат мира по пауэрлифтингу, организованный Всемирным конгрессом пауэрлифтинга. Соревнования федерации WPC (World Powerlifting Congress) проходили с 5 по 11 ноября 2018 года.

фото: из личного архива Валерия Порядина.

На чемпионат для участия съехались спортсмены высокого уровня из разных стран мира, в том числе из России, США, Канады, Германии, Франции, Великобритании, Украины, Египта, Бразилии, Индии, Швейцарии и других. Нашу страну в составе сборной на силовых состязаниях представлял и белгородец Валерий Порядин.

фото: из личного архива Валерия Порядина.

К соревнованиям в Орландо Валерий Владимирович начал усиленно готовиться еще весной этого года, так как уровень спортсменов, которые выступают на этом чемпионате, очень высокий. Спортсмен из Белгорода так же поставил для себя определенные цели и задачи на этот чемпионат – завоевать титул чемпиона и установить новый мировой рекорд в своей весовой категории.

фото: из личного архива Валерия Порядина.

Валерий Порядин выступал в категории OPEN (абсолютный зачет) и в категории ветеранов М3 среди участников весом до 100 килограммов. В становой тяге белгородский спортсмен заявился сразу в двух дивизионах: без экипировки (RAW) и в однослойной (Single ply). В каждой из этих категорий Валерий Владимирович стал чемпионом, завоевав в общем зачете одну бронзовую и две золотых медали. А свой очередной мировой рекорд Порядин поставил в экипировке. Он с большим успехом выступил в своей возрастной и весовой категории, подняв штангу весом 255 килограмм.

фото: из личного архива Валерия Порядина.

- Я остался доволен этим чемпионатом мира. Порадовала организация турнира, все было на высшем уровне. В тоже время, для меня это было одним из самых сложных соревнований, в которых я принимал участие, – поделился впечатлениями Валерий Порядин. – Спортсмены, с которыми пришлось побороться, были с очень высоким уровнем подготовки. К сожалению, моя спина не достаточно восстановилась после полученной ранее травмы. По плану я должен был в третьем подходе поднять штангу весом 270 килограмм. Однако травма дала о себе знать. В целом я остался доволен своим выступлением, смог завоевать две золотые медали и поставить новый мировой рекорд в однослойной экипировке. Хотел так же выразить огромную благодарность всем, кто за меня болел. Ваша поддержка, в какой-то степени, обеспечила такой высокий результат. Мой новый рекорд – наше общее достижение!