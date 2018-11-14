Фильмы, которые можно посмотреть в кино

Прибой

О чем: Этот документальный фильм, трейлер к которому доступен к просмотру https://www.ivi.ru/watch/236624/trailers, рассказывает о невероятном путешествии серферов, которые побывали в разных уголках России, начиная свой путь в Калининграде и закончив на Камчатке. Отважным героям удалось поймать волну в Северном Ледовитом океане. Ими двигала мечта и отвага. Серферы преодолели разные трудности, встретились с природой и познали ее мощь.

Кому смотреть: Любителям приключений.

Оверлорд

О чем: В картине разворачиваются события 1944 года. Десантники из Америки попали в деревню, находившуюся на территории Франции. В деревне солдатам предстоит преодолеть фашистов, а также сойтись в бою с чудовищами, созданными немецкими экспериментаторами. Смогут ли они справиться с предстоящими препятствиями и остаться в живых? Трейлер к фильму доступен к просмотру https://www.ivi.ru/watch/193143/trailers.

фото: кадр из фильма "Оверлорд".

Кому смотреть: Поклонникам триллеров и фантастики.

Девушка, которая застряла в паутине

О чем: Сюжет фильма построен на убийстве человека, специализирующегося на искусственном интеллекте. Опытный журналист захотел найти виновных, но, чтобы напасть на их след, важно получить помощь со стороны хакеров. И такой есть – это Лисбет Саландер. Удастся ли журналисту Микаэле Блумквист найти и покарать виновных?

фото: кадр из фильма "Девушка, которая застряла в паутине".

Кому смотреть: Людям, которым нравятся детективы, драмы и триллеры.

Под Сильвер-Лэйк

О чем: Придя домой главного героя Сэма ждал приятный сюрприз. В его бассейне возле дома, плавала красивая незнакомка по имени Сара. Проведя с ней ночь, Сэм не застал девушку утром, поэтому решил найти ее, чего бы это ему не стоило. Отважный и уверенный в себе парень хватается за любую возможность.

Кому смотреть: Фанатам триллеров.

Пришелец

О чем: У группы российских космонавтов важная миссия – изучить Марс. Прилетев на планету и пробыв там определенное время, экипаж решает возвращаться на Землю, но в группе не хватает одного участника – Александра Чапаева, и команда решает лететь без него. Оставшись на Марсе, главный герой прикладывает большие усилия, чтобы выжить. Единственная его компания – робот Барсик.

Кому смотреть: Любителям фантастики.

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