Лучшие специалисты России впервые соберутся на конференции по адаптивному спорту в Белгороде

22-23 ноября 2018 года в Белгороде в преддверье Международной декады инвалидов региональная Федерация адаптивного спорта совместно с Управлением физической культуры и спорта Белгородской области, ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» проводят межрегиональную научно-практическую конференцию «Перспективы развития адаптивной физической культуры и спорта в России».

Основными докладчиками выступят представители Министерства спорта Российской Федерации, Паралимпийского и Сурдлимпийского комитетов России, Всероссийских федераций по видам спорта лиц с особенностями здоровья, представители спортивных ВУЗов, общественных организаций и других.

Цель Конференции - объединить руководителей и представителей отраслевых органов исполнительной власти, Всероссийских и региональных федераций, спортивно-адаптивных школ и всех, кто причастен к адаптивной физкультуре и спорту в деле укрепления физического и духовного здоровья людей с особенностями развития, формирования и распространения здорового образа жизни в современном российском обществе.

В первый день на базе НИУ «БелГУ» пройдет обсуждение тенденций развития адаптивного спорта, паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта. Ведущие тренеры России поделятся опытом работы со спортсменами с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением слуха. Важной темой станут новые формы привлечения к систематическим занятиям адаптивными видами спорта.

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- Эта конференция – наш очередной практический шаг на пути реализации «дорожной карты» по популяризации и развитию адаптивного спорта не только в Белгородской области, но и в России в целом. На одной площадке соберутся ведущие эксперты в своих направлениях: впервые в нашем регионе мы сможем обсудить наиболее перспективные тенденции развития адаптивного спорта, возможно, обдумать новые интересные проекты. Я уверен, что это теоретическое и практическое мероприятие даст хороший импульс развитию адаптивного спорта. Самое важное – мы не только привлекаем к участию именитых экспертов, заслуженных тренеров и спортсменов, но и приглашаем будущих специалистов: учащихся и студентов профильных ВУЗов и профессиональных образовательных учреждений, - отметил Сергей Фуглаев, президент Федерации адаптивного спорта Белгородской области.

С докладами выступят: вице-президент Паралимпийского комитета России, профессор, член-корреспондент Российской академии образования Сергей Евсеев, советник президента Сурдлимпийского комитета России, доктор педагогических наук, международный судья по спорту глухих Александр Махов, старший тренер сборной команды России по пулевой стрельбе по спорту лиц с поражением ОДА, заслуженный тренер СССР и России, тренер международной категории Владислав Ляшенко, тренер сборной команды России по легкой атлетике, шестикратный чемпион Паралимпийских игр Сергей Шилов, директор Центра тестирования комплекса ГТО НИУ «БелГУ» Александр Воронов и другие.

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В Белгородской области активно развивают паралимпийские виды спорта. Особенный отклик вызывает бочча – спортивная игра с мячом на точность, близкая к боулингу. Поэтому участникам конференции будет интересен доклад тренера сборной команды России по бочча Сергея Легостаева о развитии бочча в России и о том, как выстраивать тренировочный процесс. Во второй день он же проведёт мастер-класс – продемонстрирует особенности вида спорта на практике.

Поделятся своим опытом и белгородские специалисты. Заслуженный тренер России по легкой атлетике Владимир Вдовенков покажет, как люди с ДЦП обучаются метанию со стула сидя, как слабовидящие бегут в связке со здоровым спортсменом – «лидером».

Старший тренер Федерации адаптивного спорта Сергей Головков и призер чемпионата России Константин Гулевский продемонстрируют тонкости пулевой стрельбы спорта лиц с поражением ОДА. Баскетбольные приемы покажут призеры первенства России, спортсмены Центра адаптивного спорта и физической культуры и СШОР №5 г. Белгорода.

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Мастер-классы пройдут в залах УСК Хоркиной и Белгородского индустриального колледжа.

К участию в конференции приглашаются руководители и представители учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, тренеры, учителя физической культуры, учащиеся профессиональных образовательных учреждений, студенты ВУЗов, спортсмены и все, кто причастен к адаптивной физкультуре и спорту.

Участие – бесплатное. По окончании семинара выдается сертификат.

Заявки принимаются до 19 ноября на электронный почтовый ящик info@belfads.ru, где должны быть указаны: ФИО полностью, название организации, ее адрес и телефон, должность, электронный почтовый адрес и номер мобильного телефона.