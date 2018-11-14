В Белгороде ветеран органов внутренних дел застала врасплох больничного вора

В областном центре ветеран органов внутренних дел Валентина Колесникова практически за руку поймала больничного вора. Находясь на лечении, женщина зашла в свою палату и застала там мужчину, который копался в ее личных вещах. Валентина Николаевна поинтересовалась, кто он такой и что ему нужно.

Провести ветерана у злоумышленника не получилось. Поняв, что запахло жареным, он бросил под кровать находившийся при нем кошелек и поспешил к двери. Однако скрыться у него не получилось.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

- Благодаря слаженным действиям Валентины Колесниковой и медицинского персонала, злоумышленника удалось задержать на выходе из отделения. Сотрудники лечебного учреждения и ветеран органов внутренних дел удерживали его до приезда правоохранителей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Полицейские установили личность мужчины. Им оказался 56-летний шебекинец с криминальным прошлым. По предварительным данным, на его чету две кражи кошельков у пациенток. В том, который подозреваемый бросил под кровать, было 7 тысяч рублей. Во втором случае добычей злоумышленника стали 3 тысячи рублей.

По фактам краж в отношении мужчины возбуждены уголовные дела. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В пресс-службе областного УМВД отметили, что Валентина Николаевна, несмотря на то, что находится на заслуженном отдыхе, принимает активное участие в жизни полиции. Она возглавляет городской Совет ветеранов органов внутренних дел и является членом Общественного совета при УМВД России по г. Белгороду.

Валентина Колесникова посвятила службе 36 лет своей жизни. Она удостоена многих ведомственных наград. На заслуженный отдых ушла в 2004-м году с должности главного инспектора инспекции штаба УВД по Белгородской области. В этом год ей исполнилось 66 лет.