2018-11-13T12:08:28+03:00
Общество

Система геолокации сделает «Открытие» ближе к клиентам

Многофункциональная система позволит увеличить доступность офисов, охват клиентов и конверсию в продажи
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Система разработана специалистами ПАО «Бинбанк» и на этапе объединения она поможет прогнозировать объем и тип наиболее частых операций в каждом конкретном офисе. Также система будет оценивать перспективы для дальнейшего развития сети, выбирая наиболее эффективные точки для размещения офисов и банкоматов.

После объединения с «Бинбанком» сеть ПАО Банк «ФК Открытие» превысит 800 офисов по всей России — от Калининграда до Южно-Сахалинска. Банк будет присутствовать в 270 городах, причем у почти половины потенциальных и действующих клиентов банка офис будет находиться в шаговой доступности от дома - не более чем в 2 км. В разных регионах России показатель доступности офисов объединенного банка в среднем по сети увеличится в два раза.

Для удобства клиентов, живущих в более отдаленных участках города, банк предложит развитую систему дистанционного банковского обслуживания, а также сеть банкоматов и терминалов, состоящую более чем из 6000 устройств. На текущий момент в дистанционных каналах клиенты могут осуществлять порядка 80% всех повседневных клиентских операций.

В будущем планируется, что система также будет анализировать геоданные клиента и его транзакционную активность, после чего давать ненавязчивые смс-рекомендации по выбору ближайших офисов и банкоматов, в том числе — партнерских. Это позволит ввести дополнительную защиту от мошенничества и несанкционированных списаний. Если операция по карте клиента или в дистанционных каналах будет осуществляться из нехарактерной локации, система сможет запросить у клиента дополнительное подтверждение платежа по смс.

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