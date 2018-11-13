С любовью к делу и родной земле

Зная об истории и успехах предприятия, хотелось выяснить: какое значение вкладывает сам Павел Иванович и его дружный коллектив в понятие «качество»? Оказалось, что только лишь производством оно не ограничивается…

Высокотехнологичный комплекс

2003 год. На полуразрушенной площадке бывшего колхоза около двадцати единомышленников во главе с Павлом Брежневым создают с нуля мясоперерабатывающее предприятие. Начинается выпуск продукции, которая практически мгновенно получает высокие оценки потребителей. Производство быстро набирает мощность и значительно расширяет ассортимент – буквально в течение следующих трех лет полуфабрикаты, копчености, деликатесы и колбасы от ЗАО «Мясной двор» прочно обосновались на прилавках Белгородчины и Черноземья, Москвы, Пензы, Краснодара, Рязани и других российских городов.

Важным рубежом становится 2010-й, когда принимается решение о внедрении системы менеджмента качества – позже предприятие получает сертификаты, подтверждающие соответствие международному стандарту качества и безопасности, как производства, так и выпускаемой продукции.

Сегодня ЗАО «Мясной двор» - высокотехнологичный комплекс по убою скота, хранению и переработке мясной продукции.

Из последних нововведений – запущенные в конце 2017 года цех обвалки, разделки и жиловки, цех готовой продукции, колбас и деликатесов и цех упаковки, ставшие рабочими местами для 30 жителей района.

- Площадь наших производственных помещений – 3700 квадратных метров, - проводит для нас экскурсию Павел Иванович. – Почти два года мы работали над расширением производства и, как показа практика, не напрасно: наша готовая продукция в потребительской упаковке пользуется спросом и оптовых, и розничных покупателей. Но в планах увеличиваться и дальше: дополнительно установить коптильные камеры, оборудование для выпуска вареных колбас и сосисок, добавить тушеночный цех, запустить комплекс для выращивания КРС.

Сейчас в ассортименте предприятия - около 25 видов деликатесов, десятки варено-копченых, полукопченых и сырокопченых колбас ТМ «Теплый край». Появлению каждого вида продукции предшествуют кропотливые маркетинговые исследования, а производство ведется при строгом соблюдении нормативного законодательства.

Передовые технологии + качественное сырье = отменный вкус!

На работу – с удовольствием!

Но главный секрет качества и отменного вкуса продукции, улыбаются на предприятии, кроется в той любви коллектива к своему делу и родной земле, которая и отражается в словосочетании «теплый край».

Сегодня здесь трудится без малого две сотни человек. Организован проезд к месту работы и обратно (предприятие закупило 5 автобусов), работает профсоюзная организация, оборудованы бытовые помещения. Кстати, нас искренне поразило их оформление: практически все стены украшены картинами. «Чтобы глаз отдыхал, и положительных эмоций у людей было больше», - улыбается в ответ на наш немой вопрос директор. Введены дополнительные перерывы: в 10.00 и 15.00 коллектив отдыхает пятнадцать минут, подкрепляясь пирожками из собственного кафе. Предусмотрен и полноценный обед за символические 20 рублей. Несколько раз в год лучшие сотрудники на общем собрании награждаются денежной премией, а на Доске почета размещены портреты передовиков.

На предприятии трудится без малого две сотни человек, и всеми ими директор искренне гордится.

- А разве можно относиться к людям по-другому? Ведь коллектив – это опора предприятия! Люди у нас хорошие, профессионалы в своем деле. Многие работают со дня основания предприятия. С радостью принимаем и молодежь – сейчас это около 60 % коллектива. Обеспечиваем их достойной зарплатой и соцпакетом, обучаем. Приглашаем специалистов прямо на предприятие, чтобы молодые сотрудники применяли теорию в тех условиях, где предстоит работать. А технологи и мастера с удовольствием выступают в роли наставников для начинающих, - рассказывает Павел Иванович. - Людей важно поддерживать, сделать все, чтобы они на работу приходили с удовольствием и уходили с чувством удовлетворения от своего труда.

Для доброго будущего

Поддерживать ближнего. Этот принцип руководителя безоговорочно принят коллективом в качестве девиза даже когда речь идет о жизни вне предприятия. Представители ЗАО «Мясной двор» принимают активное участие в самых разных событиях: будь то организация массовых праздников или сбор подарков детям-сиротам и ветеранам.

Подарок маленьким горожанам от Павла Брежнева и его коллектива.

- Мы помогаем школам и детским садам, поддерживаем творческие коллективы, патриотические и спортивные клубы – ведь эти ребята станут когда-то будущим нашей земли. Оказываем помощь и старшему поколению в благодарность за те силы, что были отданы для процветания родного края. Когда ты чего-то добился, нужно обязательно оглянуться вокруг и делать добро для людей, живущих рядом, - уверен Брежнев.

Одним из таких дел стала реконструкция нижнего храма Покровского собора в Бирюче. Более двух лет силами предприятия велась работа по его внутренней отделке и благоустройству, были приглашены художники для росписи стен, установлена купель. Храм распахнул свои двери для прихожан в конце августа нынешнего года, и только за первые с этого момента полтора месяца здесь приняли Крещение более ста человек.

Еще одним знаковым местом для города стала культурно-оздоровительная площадка микрорайона «Северный», где и малыши, и взрослые с радостью проводят время. Нарядная детская площадка обрамлена фруктовым садом – Павел Иванович признается, что посадил его в честь своего внука. Рядом расположился комплекс с мангалами и беседками для отдыха, смотровой площадкой, более взрослыми аттракционами и тренажерами – уже в честь рождения внучки. Главным удивлением для посетителей стал тренажер гироскоп, используемый для подготовки космонавтов. Наш собеседник со смехом вспоминает произведенный ажиотаж: чтобы покататься на чудо-кресле, ребятня занимала очередь за несколько часов.

Идею Павла Брежнева установить гироскоп детвора встретила с восторгом.

- Я рад, что теперь это не только любимое место для семейного отдыха, но и сцена для проведения концертов, культурно-массовых мероприятий, - говорит Павел Иванович. – Это - наш вклад в дело развития культуры. Уверен, когда дети видят вокруг красоту и улыбки, имеют возможность поучаствовать в ярких мероприятиях, они вырастают активными, хорошими людьми. Ведь только такие люди могут прославить родную землю, сделать ее будущее действительно добрым. Пожалуй, это и есть моя самая сильная мотивация для продолжения работы и развития предприятия…