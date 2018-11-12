В Белгороде цех по ремонту силовых трансформаторов увеличил производственные мощности

В этом году цех по ремонту силовых трансформаторов Белгородэнерго увеличил производственные мощности до 302 единиц силового оборудования 6-10 кВ в год. При этом средняя стоимость ремонта одного трансформатора, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилась на 15%.

.

Цех по ремонту силовых трансформаторов класса напряжения 6-10 кВ до 1000 кВА включительно возобновил свою работу в 2016 году на базе существовавшего ранее подразделения Белгородских электрических сетей и в настоящее время обслуживает весь электросетевой комплекс Белгородэнерго. Специалисты собственными силами выполняют работы по ремонту магнитопроводов с полной или частичной заменой изоляции и обмоток, ремонт активной части и бака с навесным оборудованием, проводят дефектовку, предремонтные и приемочные испытания.

На специальном оборудовании энергетики самостоятельно изготавливают обмотки, комплектуют и заново собирают трансформаторы, которые затем устанавливаются в трансформаторные подстанции (ТП), проходящие капитальным ремонтом. Текущий ремонт с заменой вводов, очисткой и доливкой масла производится с выездом на ТП. В общей сложности в этом году отремонтировано 302 единицы силового оборудования, что на 10 больше, чем в прошлом, при этом 65 трансформаторов прошли капитальный ремонт с полной разборкой, сушкой масла и заменой обмоток.

По словам начальника цеха, мастера Белгородских электрических сетей Юрия Акимова, работа подразделения позволяет существенно ускорить производственный цикл и снизить затраты на реализацию ремонтной программы за счет отказа от услуг подрядных организаций. В перспективе планируется дооснащение цеха современным оборудованием и дальнейшее увеличение производительности.

.

Напомним, силовые трансформаторы – основное звено в системе электроснабжения потребителей. В Белгородэнерго эксплуатируется свыше 15 949 единиц силового оборудования 6-10 кВ совокупной мощностью 4,1 тыс. МВА. От своевременного и качественного обслуживания и ремонта трансформаторов зависит надежная работа электросетевого комплекса региона.