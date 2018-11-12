2018-11-12T14:50:03+03:00
Экономика

Эксперты комментируют заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США

О реакции рынка рассказывает Дмитрий Харлампиев, директор по аналитике КИБ ПАО Банк «ФК Открытие»
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- Официальный комментарий к заседанию носил скорее нейтральный характер, - подчеркивает эксперт. - В документе FOMC отмечается продолжение укрепления рынка труда, а темпы роста экономической активности характеризуются как сильные. В целом была дана такая же оценка ситуации в экономике, как и на предыдущем заседании. Ставка по федеральным фондам (FFR) ожидаемо была сохранена в диапазоне 2,00–2,25%.

Первичную реакцию рынка на итоги заседания можно в целом назвать умеренной - американские фондовые индексы изменились минимально, рассказывает Харлампиев. Российский же рынок на открытии демонстрирует некоторое снижение – здесь, в том числе, может сказываться введение в четверг новых санкций из-за украинского и крымского вопросов. Рубль на открытии изменился минимально, текущая котировка к доллару США составляет 66,9 рублей.

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