В Белгородской области энергетики напомнили полицейским правила электробезопасности

В мероприятии по предотвращению электротравматизма приняли участие 15 участковых уполномоченных и инспекторов ПДН. На встрече инженер управления производственной безопасности и производственного контроля Белгородэнерго Олеся Курченко рассказала полицейским о типичных причинах несчастных случаев с тяжкими последствиями для здоровья, напомнила об основных правилах электробезопасности и влиянии электрического тока на организм человека. Особое внимание инженер обратила на недопустимость нарушения охранных зон ЛЭП при проведении погрузо-разгрузочных, строительных и любых других работ, связанных со складированием материалов и разработкой грунта. Такие факты нужно сразу пресекать, потому что они могут обернуться крайне негативными последствиями либо закончиться трагедией.

- Чаще всего причиной гибели людей становятся неосторожность, безграмотность или жажда наживы, – подчеркнула Олеся Курченко. – В группе риска – социально неблагонадежные категории граждан, трудные подростки, рыбаки, водители кранов, манипуляторов, самосвалов. Все они при определенном стечении обстоятельств могут пополнить печальную статистику.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В случае попадания в зону «шагового напряжения» необходимо помнить, что выходить из нее можно только «гусиным шагом», не отрывая ступней от земли, последовательно приставляя пятку одной ноги к носку другой. Водителю большегрузной спецтехники, вдруг оказавшемуся в зоне поражения электротока, чтобы сохранить жизнь, следует оставаться в салоне и сразу связаться с энергетиками по телефону прямой линии ПАО «МРСК Центра» 13-50 для обесточивания сети.

Необходимо регулярно напоминать детям о правильном выборе мест для игр – подальше от линий электропередачи и подстанций. К несчастным случаям приводят сэлфи вблизи энергооборудования, проникновение на территорию энергообъектов, игры на крышах гаражей, где проходят коммуникации, рыбалка, подъем на опоры ЛЭП, запуск в охранной зоне воздушных змеев и радиоуправляемых игрушек.

- Мы узнали много нового для себя. Участковые регулярно общаются с жителями района и теперь смогут, в случае необходимости, предупредить людей об опасности попадания под действие электрического тока и уберечь их от электротравмы, – отметил участковый уполномоченный и ПДН ОМВД России по Корочанскому району Евгений Дорошенко.