В Белгороде полицейские почтили память погибших сослуживцев

8 Нояб. 14:15 2018-11-08T20:43:39+03:00

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Ежегодно 8 ноября отмечается День памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Сегодня на центральном кладбище города Белгорода прошла траурная церемония возложения венков и цветов к могилам правоохранителей, отдавших свои жизни в борьбе за правопорядок. В мероприятии приняли участие руководители служб и подразделений областного главка МВД и ветераны органов внутренних дел. Возглавили делегацию заместители начальника регионального полицейского ведомства Владимир Яценко, Владимир Жигайло и Юрий Баранов.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

На главном кладбище Белгорода покоится героически погибший лейтенант милиции Геннадий Мишенин. В ноябре 1995 года сотрудник СОБРа во время операции в Гудермесе закрыл собой товарища и получил смертельное ранение. Геннадий Андреевич награжден орденом Мужества. Посмертно…

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

На центральной алее кладбища расположены могилы Героя России Владимира Бурцева и заместителя командира батальона ППС УВД г. Белгорода Михаила Бредихина. Жизненный путь Владимира Васильевича на протяжении многих лет служит примером для действующих сотрудников полиции, курсантов юридического института и для студентов правоохранительного колледжа, у истоков создания и становления которого он стоял. Владимир Бурцев побывал практически во всех «горячих точках» страны. В 1996-м году во время ожесточенного боя в Чечне он вызвал на себя огонь авиации. За спасенные жизни Владимир Васильевич был награжден Звездой Героя России. Его жизнь оборвалась слишком рано и внезапно. Трагедия произошла 13 сентября 2000 года. Владимир Бурцев в составе колонны направлялся в командировку на Северный Кавказ. В автомобиль, на котором он ехал, врезался пьяный водитель. Его слова, сказанные во время одной из встреч с учащимися лицея милиции «Наши честь и достоинство цены не имеют. Ими не торгуем, и ничем их не запятнаем» и по сей день служат ориентиром для офицеров полиции.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В этот же год, находясь в служебной командировке на Северном Кавказе, погиб и Михаил Бредихин. Группа милиционеров по пути следования на блокпост подорвалась на радиоуправляемом фугасе, который был установлен на дороге. От полученных ранений Михаил Иванович скончался на месте. Указом Президента он был награжден орденом Мужества (посмертно). В списке наград, которыми он был отмечен при жизни – медали «За отличие в службе» и «За спасение утопавших». Друзья и сослуживцы помнят его как надежного товарища, готового в любую минуту подставить крепкое мужественное плечо.

Полицейские возложили цветы к могилам бывшего начальника УВД Николая Перемышленникова и трагически погибшего в Осетии Анатолия Гриценко. Память сослуживцев правоохранители почтили минутой молчания.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Время все дальше уносит нас от этих трагических событий. Но имена людей, беззаветно служивших Родине, навсегда останутся в сердцах белгородцев. Сотрудники полиции регулярно навещают могилы погибших сослуживцев и помогают их близким. «Сохранение памяти о сотрудниках, отдавших жизни ради мира и спокойствия, забота об их семьях – наш священный долг», - отмечают в УМВД региона.