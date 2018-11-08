Профсоюз «Правда» и общество «Динамо» заключили соглашение о сотрудничестве

8 Нояб. 12:05 2018-11-08T12:11:27+03:00

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Соглашение заключили Белгородская региональная организация общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» и межрегиональный межотраслевой профессиональный союз «Правда». Документ подписали временно исполняющий обязанности председателя белгородского спортивного общества «Динамо» Азар Марданов и председатель ММПС «Правда» Сергей Фуглаев.

- В числе приоритетных направлений деятельности профсоюза «Правда» – патриотическое воспитание молодёжи нашей Белгородской области, - подчеркнул депутат Белгородского городского совета, председатель профсоюза «Правда» Сергей Фуглаев. - Не менее важно, на наш взгляд, поддерживать и популяризировать занятия физической культурой и спортом, пропагандировать здоровый образ жизни. Подписание соглашения со спортивным обществом «Динамо» – это своевременный и очень важный для обеих организаций шаг. Общество «Динамо» – яркий пример организации, которая уже многие годы успешно популяризирует спорт, проводит работу с молодёжью, сотрудниками ведомства и ветеранами. Уверен, что подписание этого Соглашения даст синергетический эффект.

Сергей Иванович добавил, что вместе организации смогут сделать гораздо больше на благо Белгородской области, и в деле патриотического воспитания молодёжи, и в вопросе популяризации спорта и физической культуры.

Почётные гости Всероссийского турнира «Динамо», прошедшего в октябре в Белгороде.

- Для нас это важный шаг. Подписание Соглашения даст стимул к развитию служебно-прикладных видов спорта, и в мероприятиях будет участвовать большее количество сотрудников. Я ожидаю только положительных результатов. «Правда» делает много для спорта; думаю, что вместе мы проведём даже соревнования всероссийского уровня, - выразил уверенность Азар Марданов, врио председателя БРОО ГО «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»».

Отметим, что профсоюз «Правда» плотно взаимодействует со всеми силовыми ведомствами региона в вопросах патриотического воспитания и популяризации спорта. Это отметили и на уровне УМВД России по Белгородской области:

- Я приветствую начинания, которые здесь сегодня зародились. Органы внутренних дел – это силовая структура, задачей которой является защита здоровья и жизни граждан. В этом вопросе немалое значение имеет физическая подготовка. Сегодняшнее соглашение положительно скажется не только на профессиональной подготовке сотрудников, но и на спортивной подготовке всех белгородцев, - подчеркнул Владимир Яценко, заместитель начальника управления областного УМВД, полковник внутренней службы.

Гости мероприятия почтили память сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебного долга, возложив цветы к памятному камню.

Совместными мероприятиями организаций станут ежегодная спартакиада «Динамо» в отдельных видах, открытое первенство «Динамо» по греко–римской борьбе, турнир по дзюдо памяти А. Ю. Колесникова, соревнования среди ветеранов правоохранительных органов и ветеранов спорта по шахматам, детские соревнования по мини-футболу и турнир по боксу на призы Героя России В. М. Воробьёва. Кроме этого, планируется организовать городской военно-патриотический слёт кадетских классов.

- В октябре Белгород принимал Всероссийские соревнования «Динамо» по волейболу, - напомнил Сергей Фуглаев, депутат Белгородского городского совета, председатель профсоюза «Правда». - Хочу отметить хороший уровень организации, большое количество участников, интерес молодёжи к таким соревнованиям. Уверен, что с нашей помощью мероприятия общества «Динамо» станут ещё лучше. А ряды «динамовцев» пополнит ещё больше молодежи.

На торжественном мероприятии в честь подписания Соглашения Сергей Фуглаев был отмечен памятной медалью к 300-летию полиции. Её вручил Владимир Удотов, председатель Совета региональной общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России, подполковник внутренней службы в отставке.