Виктор Кривошеев возглавит объединенный бизнес ВТБ в Белгородской области
Создание объединенной региональной сети - очередной шаг в процессе интеграции банков Группы ВТБ. Использование лучших практик, синергетический эффект за счет объединения розничной и корпоративной сетей позволит выстроить более эффективную систему управления в регионах присутствия, обеспечит рост бизнеса и повышение качества обслуживания клиентов.
Виктор Кривошеев родился в г. Губкин Белгородской области. Окончил Харьковский институт радиоэлектроники, а также Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «Финансы и кредит». В банковском секторе — с 1994 года. В Группу ВТБ пришел в 1998 году на должность начальника отдела международных операций и валютного контроля банка в Белгороде.
Перед руководителем объединенного бизнеса стоят задачи по укреплению позиций банка в регионе. Виктор Кривошеев обладает большим опытом, что позволит ВТБ под его руководством выйти на новый качественный уровень работы с клиентами.