2018-11-06T16:39:17+03:00
Экономика

Виктор Кривошеев возглавит объединенный бизнес ВТБ в Белгородской области

Виктор Кривошеев с 1 января 2019 г. будет назначен управляющим ВТБ в Белгородской области в связи с объединением региональной корпоративной и розничной сетей. На своем посту он будет отвечать за развитие обоих направлений бизнеса в регионе
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Создание объединенной региональной сети - очередной шаг в процессе интеграции банков Группы ВТБ. Использование лучших практик, синергетический эффект за счет объединения розничной и корпоративной сетей позволит выстроить более эффективную систему управления в регионах присутствия, обеспечит рост бизнеса и повышение качества обслуживания клиентов.

Виктор Кривошеев родился в г. Губкин Белгородской области. Окончил Харьковский институт радиоэлектроники, а также Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «Финансы и кредит». В банковском секторе — с 1994 года. В Группу ВТБ пришел в 1998 году на должность начальника отдела международных операций и валютного контроля банка в Белгороде.

Перед руководителем объединенного бизнеса стоят задачи по укреплению позиций банка в регионе. Виктор Кривошеев обладает большим опытом, что позволит ВТБ под его руководством выйти на новый качественный уровень работы с клиентами.

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