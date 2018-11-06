2018-11-06T11:01:42+03:00
Общество

Пакетное предложение «Быть в плюсе» теперь в новом формате

«Ростелеком» представил новую версию пакета для малого и среднего бизнеса
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Компания представила новую версию пакетного предложения «Быть в плюсе» для малого и среднего бизнеса: теперь при подключении интернета клиенты дополнительно получают роутер, возможность бесплатно пользоваться мобильной связью и скидку 50% на организацию цифровых сервисов «СМС Реклама», «ТВ для бизнеса», «Wi-Fi для бизнеса» и «Видеонаблюдение».

За год, прошедший с момента запуска, решение «Быть в плюсе» от «Ростелекома» выбрали более 60 тысяч предпринимателей по всей России. Представители малого и среднего бизнеса оценили возможность подключения цифровых и традиционных услуг цифрового провайдера в одном пакете с оплатой одним счетом.

Перед обновлением пакетов компания провела интерактивное исследование, которое было дополнено детальным анализом всей клиентской базы на основе «больших данных» (Big Data). Результаты показали повышенный интерес клиентов «Ростелекома» к услугам высокоскоростного доступа в интернет, мобильной связи и мобильному интернету. Эти направления демонстрируют устойчивый рост во всех отраслях и сегментах, при этом нормой для российского микро-бизнеса становится возможность предоставления доступа в интернет через Wi-Fi посетителям офисов, баров, отелей и других сервисных предприятий.

- Предлагая обновленный пакет услуг «Быть в плюсе», «Ростелеком» обеспечивает все основные потребности среднего, малого и микро-бизнеса. С помощью цифровых услуг «Ростелекома» сервисные предприятия могут повысить лояльность клиентов, увеличить средний чек и количество повторных продаж. При этом компаниям не нужно тратить средства на развитие собственной ИТ-инфраструктуры, а сэкономленные средства можно направить на развитие бизнеса, — прокомментировал обновления Игорь Шевченко, руководитель по развитию среднего и малого бизнеса.

- Предприниматели могут настроить параметры пакета «Быть в плюсе» под ключ, учитывая текущие бизнес-задачи, локацию своего бизнеса и количество сотрудников. Участникам рынка малого и среднего бизнеса мы впервые даем возможность бесплатно воспользоваться мобильной связью и обновить роутер при подключении к высокоскоростному интернету. Помимо этого в любом из пакетов «Быть в Плюсе» предусмотрена скидка на цифровые услуги в 50%, — добавил Сергей Таболин, директор по маркетингу бизнес сегмента ПАО «Ростелеком».

Базовый пакет обновленного предложения «Быть в плюсе» состоит из услуги доступа в интернет по тарифам «Скорость», роутера и мобильной связи. В зависимости от выбранного пакета клиент может подключить от одного до трех цифровых сервисов со скидкой 50% на абонентскую плату.

С помощью обновленного решения «Быть в плюсе» компании малого и среднего бизнеса могут решить практически все задачи, связанные с повышением лояльности клиентов: обеспечить доступ в интернет по технологии Wi-Fi гостям и сотрудникам компании, наладить коммуникацию с клиентами, предоставлять качественный HD-контент для посетителей заведения и организовать систему видеонаблюдения.

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