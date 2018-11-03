2018-11-03T09:08:28+03:00
Общество

В Белгороде заложили первый камень в строительство новой часовни

Открытие часовни в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» планируется провести 30 апреля 2019 года
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде заложили первый камень в строительство новой часовни. Фото МЧС России по Белгородской области.В Белгороде заложили первый камень в строительство новой часовни. Фото МЧС России по Белгородской области.
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В Белгороде на территории Главного управления МЧС России по региону состоялся чин освящения закладного камня в основании часовни в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». Открытие же часовни планируется провести 30 апреля будущего года, в день 370-летия пожарной охраны России.

Строительство часовни неслучайно, ведь российские пожарные считают эту икону «Неопалимая Купина» своей покровительницей и заступницей. Она - одна из самых известных чудотворных икон в России, перед которой всегда молились о защите от стихийных бедствий и пожаров.

На торжественной церемонии присутствовали митрополит Белгородский и Старооскольский Владыка Иоанн, начальник Главного управления МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов, председатель Белгородского регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Валентина Минюкова, а также пожарные, спасатели, члены их семей и ветераны пожарной охраны.

В Белгороде заложили первый камень в строительство новой часовни. Фото МЧС России по Белгородской области.

В Белгороде заложили первый камень в строительство новой часовни. Фото МЧС России по Белгородской области.

Владыка Иоанн преподнес огнеборцам в дар икону Божией Матери «Неопалимая Купина» и сказал:

- Сегодня мы закладываем первый камень в строительство новой часовни. Хочу выразить надежду, что в будущем часовня станет одним из самых значимых мест для белгородских огнеборцев.

Начальник Главного управления МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов, обращаясь к собравшимся на торжественном открытие, подчеркнул, что «имея духовную поддержку, в бой со стихией идти намного легче».

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