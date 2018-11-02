2018-11-02T13:18:53+03:00
Общество

В Белгородской области из огня спасли 4 жильцов трехэтажного жилого дома

4-летнего мальчика из огненной ловушки удалось вынести отцу, жильцов соседней квартиры эвакуировали пожарные
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы МЧС Белгородской области.Фото пресс-службы МЧС Белгородской области.
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Сообщение о пожаре в многоквартирном 3-этажном доме в Службу спасения-112 поступило из села Купино Шебекинского района около полудня 1 ноября. Огнеборцам удалось спасти молодую семью. Из огненной ловушки 4-летнего ребенка, который убежал на балкон, вынесли отец вместе с соседом.

Все началось после того, как жильцы обратили внимание на сильное задымление подъезда, о чем и сообщили в Службу спасения. К месту пожара незамедлительно были направлены дежурные караулы пожарно-спасательной части № 52, № 12 и специализированной пожарно-спасательной части. Они установили, что горит однокомнатная квартира на первом этаже многоквартирного 3-этажного дома. Дым распространился по всему подъезду, и возникла угроза распространения огня на смежные и вышерасположенные квартиры.

В горящей квартире в это время находился 4-летний мальчик, который от испуга убежал на балкон. Отец, который вышел в магазин, вовремя вернулся и вместе с соседом по лестничной площадке спас ребенка из огненной ловушки.

Огнеборцам пожарно-спасательной части №52 для того, чтобы высвободить из огня жильцов квартиры этажом выше, пришлось применять специальные спасательные устройства. Самостоятельно выбраться женщина 1983 года рождения, мужчина 1987 года рождения и девочка 2009 года рождения не могла из-за сильного задымления.

Также пожарным пришлось эвакуировать еще 10 человек.

Причины пожара и ущерб устанавливают специалисты МЧС.

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