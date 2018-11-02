2018-11-02T12:58:39+03:00
Экономика

Банк «Открытие» развивает сотрудничество с правительством Удмуртской Республики

Накануне состоялись переговоры члена правления банка «Открытие» Надии Черкасовой и главы Республики Александра Бречалова
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..Фото: "КП" Архив
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Партнерство предполагает активное участие банка в программах развития предпринимательства в регионе. ПАО Банк «ФК Открытие» готов оценивать и финансировать значимые инвестиционные проекты Республики, проекты социальной направленности, включенные в государственные программы.

В планах банка также увеличить проникновение зарплатного проекта на предприятиях региона и участвовать в акселерации малого бизнеса.

- Основная задача, которая стоит перед правительством Республики – рост экономики. Решить ее можно за счет увеличения количества предприятий МСБ на территории региона. Для этого мы должны совместно с коммерческими партнерами создавать необходимые условия. Именно поэтому мы рассматриваем возможные способы взаимодействия с банками, в том числе с «Открытием», - отметил Александр Бречалов.

В свою очередь, Надия Черкасова подчеркнула, что «Открытие» является уполномоченным банком АО «Корпорация «МСП» по программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего бизнеса, реализующих проекты в приоритетных отраслях.

- Целевые программы кредитования МСП является для банка приоритетом со сроком финансирования до 10 лет и ставкой кредитования 8,7%. В рамках формирования цифровой платформы для предпринимателей мы создаём дистанционные сервисы для малого бизнеса, что позволяет развивать бизнес предпринимателей на всех этапах жизненного цикла компании. Акселерация лучших в своей отрасли предприятий малого бизнеса - это специальная программа, с которой банк «Открытие» планирует начать сотрудничество с Удмуртской республикой, - пояснила Надия Черкасова.

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