Электронные сервисы ФСС РФ: доступно и удобно

СЕГОДНЯ 14:50 2018-11-01T14:49:11+03:00

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Имея личный кабинет на сайте ФСС, россияне получают ряд преимуществ: экономию времени, отсутствие необходимости носить из одного учреждения в другое множество бумаг, получать ответы на важные вопросы в режиме он-лайн и еще немало других.

Рассмотрим на примере электронного листка нетрудоспособности. Как подчеркнула Ирина Шушкова, управляющий БРО ФСС РФ, он упрощает процедуру оформления больничного и для пациентов, и для работодателей.

- Документ формируется в медицинской информационной системе, подписывается электронными подписями врача, организации и направляется в автоматизированную систему ФСС, а работодатель может получить его, направив запрос, неоднократно, - поясняет Ирина Сергеевна. – Кроме того, страхователю не потребуется представлять электронные листки нетрудоспособности и при проведении Фондом проверок.

Ирина Шушкова рассказала, что Белгородчина сегодня является одним из лидеров по успешной реализации проекта ЭЛН.

- К началу реализации закона о ЭЛН область уже была полностью готова к нововведениям, ведь в большинстве программ документооборота, которые используются на предприятиях, существуют все необходимые возможности, - рассказала начальник отдела информатизации Инна Шведова. - И сейчас основными российскими разработчиками налажено взаимодействие работодателей с ФСС по формированию электронных листков нетрудоспособности непосредственно из программных продуктов.

- Преимущества электронного документа оценили уже более 5 тысяч страхователей региона. Из 116 крупных предприятий с численностью работающих свыше 501 человека, за исключением филиала Почты России, все работают с ЭЛН, - озвучила статистику Людмила Маслова, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством БРО ФСС РФ.

И это неудивительно, считают в региональном ФСС: с момента реализации закона, система обязательного социального страхования стала более «прозрачной».

Сотрудники ФСС проводят обучение страхователей, обеспечивают их справочными брошюрами, консультируют.

- Законом предусмотрено право пациента получать либо электронный лист нетрудоспособности, либо на бумажном носителе. И если страхователь отказывается принимать электронную форму больничного, то это говорит о его некомпетентности, что исправляется несложной консультацией у сотрудников ФСС. Более того, ЭЛН – это реализация Федерального закона, соответственно, в любом субъекте России работодатель обязан его принять. Если на этой почве возникает конфликтная ситуация, то следует обратиться по телефонам горячей линии Фонда, или посмотреть рубрику «Вопрос-ответ» на его сайте, где есть разъяснения на самые частые обращения, - подчеркнула начальник отдела информатизации регионального отделения Фонда.

К слову, для работодателей проводятся специальные семинары, где представители ФСС в деталях поясняют тонкости работы с сервисами, отвечают на все возникающие вопросы. Поэтому результаты проекта в регионе так высоки. Удобство системы оценили и предприятия, и пациенты, и медработники.

Татьяна Малетина, директор ОГКУ «МИАЦ»: «ЭЛН для врача это – такая же колоссальная экономия времени, как и для пациента».

– Есть еще и одно важное преимущество - сроки выплат. Деньги приходят в течение 10 дней, независимо от деятельности работодателя, его возможных финансовых затруднений и тому подобное, - подчеркивает Татьяна Вениаминовна.

В рамках мероприятия представители ФСС коснулись и других своих разработок. Например, на территории Белгородчины началась реализация проекта по упрощению процедуры проезда к местам санаторно-курортного лечения для льготной категории граждан по путёвкам, предоставленным Фондом.

- Этот проект запущен совместно с РЖД, - рассказывает главный бухгалтер БРО ФСС РФ Елена Кривоплясова. - Бесплатный проезд будет осуществляться при помощи электронных талонов, а для получения документов достаточно будет зарегистрироваться на сайте РЖД или предъявить паспорт в железнодорожной кассе - другие документы не нужны.

В целом, как подвела итог Ирина Шушкова, управляющий региональным отделением ФСС, сегодня ведется кропотливая работа по внедрению новых электронных социальных сервисов. Вся она направлена на то, чтобы россиянам стало удобнее пользоваться услугами Фонда, а систему их получения сделать максимально простой и прозрачной.

В ФСС подчеркивают: проводимая работа направлена на создание комфорта для граждан.

Фото: Наталия Илюшникова