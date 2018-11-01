Музей связи «Ростелекома» в Белгороде отметил 15-летие

СЕГОДНЯ 11:00 2018-11-01T11:56:48+03:00

За эти годы музей посетили более 40 тысяч экскурсантов

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Корпоративный музей открыл двери в 2003 году – к столетию белгородской телефонной сети. Экспозиция музея посвящена развитию средств связи и вычислительной техники от аппарата Морзе до современного инфокоммуникационного оборудования, а также людям, работавшим в отрасли в разные годы.

- Телефонная связь пришла в регион в 1903 году, когда потребность в связи ощущалась особенно остро: стремительно развивались промышленность, экономика, строились железные дороги. А новый вид связи оказался вполне доступным и очень удобным. Наш музей рассказывает об основных вехах развития связи – от телефонии до цифровых технологий – и об ее роли в жизни Белгородчины. Мы бережно храним историю и думаем о будущем. Я верю, что многие ребята, познакомившись с историей и со спецификой работы современного цифрового провайдера, захотят работать у нас. Именно им предстоит построить цифровое будущее, - рассказал Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

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Постоянная экспозиция музея размещена в трех залах. Основные экспозиционные комплексы построены по историко–хронологическому принципу и отражают поэтапное развитие средств связи. Фонды музея насчитывают около 7 тысяч экспонатов. Многие из них уникальны: первые телеграфные и телефонные аппараты, репродуктор-тарелка, декадно-шаговая телефонная станция, телевизоры КВН и видеомагнитофоны. Все экспонаты в рабочем состоянии.

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Музей посещают школьники, студенты, пенсионеры и туристы из разных регионов. На его площадке проводятся разнообразные экскурсии, мастер-классы, тренинги и лекции по экспозиции и материалам музейных фондов. Их тематика: история почты, телеграфа, появление первого телефона в крае, история создания радио.

Музей связи «Ростелекома» расположен по адресу г. Белгород, пр. Славы, д. 126. На бесплатные групповые экскурсии можно записаться по телефону 8 (4722) 22-94-25.