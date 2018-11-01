2018-11-01T11:56:48+03:00
Общество

Музей связи «Ростелекома» в Белгороде отметил 15-летие

За эти годы музей посетили более 40 тысяч экскурсантов
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Корпоративный музей открыл двери в 2003 году – к столетию белгородской телефонной сети. Экспозиция музея посвящена развитию средств связи и вычислительной техники от аппарата Морзе до современного инфокоммуникационного оборудования, а также людям, работавшим в отрасли в разные годы.

- Телефонная связь пришла в регион в 1903 году, когда потребность в связи ощущалась особенно остро: стремительно развивались промышленность, экономика, строились железные дороги. А новый вид связи оказался вполне доступным и очень удобным. Наш музей рассказывает об основных вехах развития связи – от телефонии до цифровых технологий – и об ее роли в жизни Белгородчины. Мы бережно храним историю и думаем о будущем. Я верю, что многие ребята, познакомившись с историей и со спецификой работы современного цифрового провайдера, захотят работать у нас. Именно им предстоит построить цифровое будущее, - рассказал Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

.

.

Постоянная экспозиция музея размещена в трех залах. Основные экспозиционные комплексы построены по историко–хронологическому принципу и отражают поэтапное развитие средств связи. Фонды музея насчитывают около 7 тысяч экспонатов. Многие из них уникальны: первые телеграфные и телефонные аппараты, репродуктор-тарелка, декадно-шаговая телефонная станция, телевизоры КВН и видеомагнитофоны. Все экспонаты в рабочем состоянии.

.

.

Музей посещают школьники, студенты, пенсионеры и туристы из разных регионов. На его площадке проводятся разнообразные экскурсии, мастер-классы, тренинги и лекции по экспозиции и материалам музейных фондов. Их тематика: история почты, телеграфа, появление первого телефона в крае, история создания радио.

Музей связи «Ростелекома» расположен по адресу г. Белгород, пр. Славы, д. 126. На бесплатные групповые экскурсии можно записаться по телефону 8 (4722) 22-94-25.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Психоаналитик о насильниках из башкирской полиции: Под действием алкоголя у них вылезла озлобленность, желание применить силу. И ощущение абсолютной безнаказанности
Людмила Полянова подчеркнула, что для человека ситуация насилия – физического, психологического, морального – это очень страшная травма, которая лечится много лет и до конца практически не излечивается
Новая имиджевая кампания «Радио Дача» – «Музыка нас связала»
«Радио Дача» запускает новую имиджевую рекламную кампанию. Новые образы, новые герои, в этом сезоне Радио Дача удивляет своих слушателей, и представляет серию ярких макетов, а так же заряженный позитивом видеоролик!
Новости 24
Полиция Белгородского региона нашла бабушку, которая заблудившись, 5 дней бродила по лесу
Где в Белгороде ограничат движение транспорта в праздничные дни
Боксёр из Белгорода Евгений Тищенко готовится к поединку с мексиканцем
Электронные сервисы ФСС РФ: доступно и удобно
В Белгороде осудили 69-летнего мужчину, который виновен в изнасиловании четырех мальчиков
В Белгородском регионе в последний октябрьский день огонь повредил жилой дом и автомобиль
Белгородцам в День единства предложат спеть «Выйду в поле ночью с конем»
Банк УРАЛСИБ получил награду за динамику роста кредитования малого и среднего бизнеса
Заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов провел рабочую встречу с гендиректором МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорем Маковским
Белгородские судебные приставы отмечают день рождения
Белгородцы предложили назвать свой аэропорт именем гетмана Войска Запорожского