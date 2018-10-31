2018-10-31T17:39:22+03:00
Общество

В Валуйcком районе под видом сотрудников газовой службы орудуют мошенники!

Лже-газовики предлагают купить за немалые деньги различное газовое оборудование
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородцев предупреждают: сотрудники газовой службы производят техобслуживание газового оборудования, а не торговлю им!Белгородцев предупреждают: сотрудники газовой службы производят техобслуживание газового оборудования, а не торговлю им!Фото: "КП" Архив
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В Валуйском районе участились случаи, когда под видом сотрудников газовой службы АО «Газпром газораспределение Белгород» в дома жителей района приходят лже-газовики. Как правило, они предлагают приобрести за немалые денежные средства подводящее газовое оборудование (шланги), газоанализаторы и другое.

В соседнем Воронежском регионе также нередки случаи, когда жильцам многоквартирных домов предлагают заменить газовый счетчик или оплатить за очередное техобслуживание газового оборудования подозрительные личности.

Так, в сообществе «Подслушано в Воронеже» размещена информация о том, что на днях в одну из воронежских квартир пришел мужчина с татуировкой и без специальной одежды, представился сотрудником газовой службы и предложил заменить счетчик, хотя срок службы прежнего еще не истек. При этом пугал жильцов тем, что если замена будет не произведена, придется заплатить немалый штраф. Хозяева квартиры пытались дозвониться по номеру телефона, который он оставил, но быстро выяснили, что это – мошенник.

АО «Газпром газораспределение Белгород» обращает внимание на то, что их сотрудники не производят торговлю никаким газовым оборудованием. Если же у вас возникли подозрения по поводу сомнительного работника, представившегося сотрудником газовой службы, можно позвонить в аварийно-диспетчерскую службу по телефонам: 04 или 104 (с мобильного), с городского: 47236-3-14-67. Диспетчер оперативно уточнит, действительно ли числится в штате газовой службы данный работник.

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