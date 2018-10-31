В Белгороде торжественно отметили 100-летие ВЛКСМ

СЕГОДНЯ 15:40 2018-10-31T15:45:00+03:00

Депутат ГД РФ Сергей Гаврилов: «Юбилей комсомола – это праздник всех, кто родился в СССР и тех, кто продолжает и умножает его славные традиции»

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«По всем городам и тысячам сел трубите ветра осенние: слава тебе, родной Комсомол, в день твоего рождения!» С этих торжественных слов начался праздник, юбилейный день рождения Ленинского комсомола, в Центре Молодежных Инициатив Белгорода.

За 100 прошедших лет миллионы советских людей прошли в Ленинском комсомоле школу идейно-нравственного и патриотического воспитания, политической закалки, гражданской отваги и мужества. К ним, участникам многих исторических событий, сидящим в большом зале ЦМИ, обратился со словами поздравлений депутат Государственной Думы от КПРФ Сергей Гаврилов.

– Все великие достижения СССР свершались при активном участии комсомольцев. Мы помним и гордимся этими достижениями. И, несмотря на то, что времена меняются, истинные ценности, которые воспитал в нас комсомол, вечны. Сегодня в зале сидят те, кто защищал страну во время Великой Отечественной войны, отстраивал ее из руин, завоевывал славу первой космической державы, растил хлеб и возводил заводы и фабрики. Юбилей комсомола – не просто дата. Комсомольская организация объединила судьбы миллионов людей. Это – наш с вами праздник. Праздник всех, кто родился в СССР.

Депутат Государственной Думы также подчеркнул, что нынешнее поколение комсомольцев обязательно впишет свои страницы в историю комсомола. И будет достойным продолжателем славных дел.

Церемония открытия закладного камня на месте, где будет воздвигнут памятник «детям войны».

В год 100-летия Ленинского комсомола в Белгородском регионе и областном центре прошли сотни мероприятий, посвященные этой великой дате. Так, комсомольцы Старого Оскола с огромным успехом провели в апреле юбилейного года на своих площадках региональный этап Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов». В Белгородском районе в апреле проходило первенство по баскетболу среди дворовых команд на кубок Ленинского комсомола, а накануне Дня Победы открыли памятный камень в честь комсомольца-героя Зимаята Хусанова.

В течение года проходили встречи с молодежью в различных учебных заведениях, выставки, тематические уроки, автопробеги по местам комсомольской славы. 27 октября в Губкине прошел общегородской конкурс чтецов «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым», а 28 октября в Прохоровке состоялся торжественных концерт для комсомольцев разных поколений.

И в день празднования 100-летия Ленинского комсомола на сцену были приглашены ветераны-комсомольцы. Почетные ордена ЦК КПРФ «100 лет Ленинскому комсомолу» вручали депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов и секретарь Белгородского регионального отделения КПРФ Валерий Шевляков.

Вручение наград ветеранам ВЛКСМ

Со словами приветствия обратился первый секретарь Белгородского регионального отделения КПРФ Станислав Панов. Он подчеркнул, что сегодня «наша цель – возрождение социалистической России с ее базовыми ценностями – справедливостью и духовностью, с ее культурой и моралью».

Глубоко символичным стало открытие накануне праздника в парке Победы Белгорода закладного камня на аллее «детей войны». 100 деревьев было посажено в прошлом году в честь 100-летия Октябрьской революции. И вот – новая веха – основа памятника людям, чье детство пришлось на тяжелые военные годы.

– Наш лидер Геннадий Зюганов в своем поздравлении отметил, что мы сохранили славный союз молодежи в лихую годину. И я уверен, что все трудности мы с вами преодолеем. Возродим мощь и величие нашей страны. С праздником! С днем рождения Ленинского комсомола! – сказал в завершение своего выступления Сергей Гаврилов.

И зал, все, как один, завершая праздник, скандировал: «Ленин! Партия! Комсомол! Ленин! Партия! Комсомол!..»

С днем рождения, ВЛКСМ!

Автор: Ирина Тарасова