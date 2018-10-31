2018-10-31T15:45:00+03:00
Общество

В Белгороде торжественно отметили 100-летие ВЛКСМ

Депутат ГД РФ Сергей Гаврилов: «Юбилей комсомола – это праздник всех, кто родился в СССР и тех, кто продолжает и умножает его славные традиции»
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«По всем городам и тысячам сел трубите ветра осенние: слава тебе, родной Комсомол, в день твоего рождения!» С этих торжественных слов начался праздник, юбилейный день рождения Ленинского комсомола, в Центре Молодежных Инициатив Белгорода.

За 100 прошедших лет миллионы советских людей прошли в Ленинском комсомоле школу идейно-нравственного и патриотического воспитания, политической закалки, гражданской отваги и мужества. К ним, участникам многих исторических событий, сидящим в большом зале ЦМИ, обратился со словами поздравлений депутат Государственной Думы от КПРФ Сергей Гаврилов.

– Все великие достижения СССР свершались при активном участии комсомольцев. Мы помним и гордимся этими достижениями. И, несмотря на то, что времена меняются, истинные ценности, которые воспитал в нас комсомол, вечны. Сегодня в зале сидят те, кто защищал страну во время Великой Отечественной войны, отстраивал ее из руин, завоевывал славу первой космической державы, растил хлеб и возводил заводы и фабрики. Юбилей комсомола – не просто дата. Комсомольская организация объединила судьбы миллионов людей. Это – наш с вами праздник. Праздник всех, кто родился в СССР.

Депутат Государственной Думы также подчеркнул, что нынешнее поколение комсомольцев обязательно впишет свои страницы в историю комсомола. И будет достойным продолжателем славных дел.

Церемония открытия закладного камня на месте, где будет воздвигнут памятник «детям войны».

Церемония открытия закладного камня на месте, где будет воздвигнут памятник «детям войны».

В год 100-летия Ленинского комсомола в Белгородском регионе и областном центре прошли сотни мероприятий, посвященные этой великой дате. Так, комсомольцы Старого Оскола с огромным успехом провели в апреле юбилейного года на своих площадках региональный этап Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов». В Белгородском районе в апреле проходило первенство по баскетболу среди дворовых команд на кубок Ленинского комсомола, а накануне Дня Победы открыли памятный камень в честь комсомольца-героя Зимаята Хусанова.

В течение года проходили встречи с молодежью в различных учебных заведениях, выставки, тематические уроки, автопробеги по местам комсомольской славы. 27 октября в Губкине прошел общегородской конкурс чтецов «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым», а 28 октября в Прохоровке состоялся торжественных концерт для комсомольцев разных поколений.

И в день празднования 100-летия Ленинского комсомола на сцену были приглашены ветераны-комсомольцы. Почетные ордена ЦК КПРФ «100 лет Ленинскому комсомолу» вручали депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов и секретарь Белгородского регионального отделения КПРФ Валерий Шевляков.

Вручение наград ветеранам ВЛКСМ

Вручение наград ветеранам ВЛКСМ

Со словами приветствия обратился первый секретарь Белгородского регионального отделения КПРФ Станислав Панов. Он подчеркнул, что сегодня «наша цель – возрождение социалистической России с ее базовыми ценностями – справедливостью и духовностью, с ее культурой и моралью».

Глубоко символичным стало открытие накануне праздника в парке Победы Белгорода закладного камня на аллее «детей войны». 100 деревьев было посажено в прошлом году в честь 100-летия Октябрьской революции. И вот – новая веха – основа памятника людям, чье детство пришлось на тяжелые военные годы.

– Наш лидер Геннадий Зюганов в своем поздравлении отметил, что мы сохранили славный союз молодежи в лихую годину. И я уверен, что все трудности мы с вами преодолеем. Возродим мощь и величие нашей страны. С праздником! С днем рождения Ленинского комсомола! – сказал в завершение своего выступления Сергей Гаврилов.

И зал, все, как один, завершая праздник, скандировал: «Ленин! Партия! Комсомол! Ленин! Партия! Комсомол!..»

С днем рождения, ВЛКСМ!

С днем рождения, ВЛКСМ!

Автор: Ирина Тарасова

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