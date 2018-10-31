Белгородские энергетики завершают годовую программу реконструкции сетей в населенных пунктах региона

СЕГОДНЯ 14:50 2018-10-31T15:22:30+03:00

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В Белгородэнерго подвели итоги реализации программы технического перевооружения и реконструкции линий электропередачи в населенных пунктах Белгородской области за 9 месяцев текущего года.

Сейчас завершается комплексная реконструкция сетей в нескольких селах Валуйского, Новооскольского, Прохоровского, Яковлевского и Краснояружского районов, Старооскольского городского округа и города Бирюч. В ходе работ специалисты пересматривают схемы электроснабжения, увеличивают пропускную способность ЛЭП, выносят на безопасное расстояние линии, проходящие по дворовым территориям.

В поселке Новосадовый Белгородского района с целью повышения надежности электроснабжения запланировано разукрупнение схемы электроснабжения, что потребует строительства 6 км кабельных ЛЭП и дополнительной установки распределительного пункта 10 кВ.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Большой объем работ по оптимизации схемы электроснабжения выполнен в поселке Майский. Воздушную линию электропередачи 10 кВ, проходившую по центру населенного пункта, энергетики перевели в кабельное исполнение, установив 7 трансформаторных подстанций. Это улучшило качество электроснабжения социально значимых и бытовых потребителей, а также повысило эстетическую привлекательность поселка и парка «Русский лес».

Для повышения надежности электроснабжения потребителей областного центра в текущем году специалистами Белгородэнерго выполнена реконструкция кабельных ЛЭП, обеспечивающих электроснабжение потребителя I категории - ТЦ «Мега Гринн». Завершается реконструкция 4-километрового участка кабельной линии, проходящей через центр Белгорода. Реконструкция воздушных линий с целью обеспечения безопасности населения производится с применением самонесущего изолированного провода (СИП), на подстанциях устанавливается силовое оборудование со сниженным энергопотреблением.

Программа реконструкции ветхих и отслуживших свой срок сетей действует в Белгородэнерго с 2000 года. В этом году энергетики планируют модернизировать свыше 239 км ЛЭП 0,4-10 кВ, направив на это 596 млн рублей с НДС. Модернизация позволит снизить эксплуатационные затраты, повысить надежность работы энергооборудования и, как результат, – обеспечить качественно новый уровень электроснабжения потребителей Белгородской области.