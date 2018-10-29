Александра Михайлова в Белгороде засыпали цветами

29 Окт. 17:00 2018-10-29T23:18:19+03:00

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На сцене МКЦ НИУ «БелГУ» 28 октября прошел творческий вечер «Экология души» народного артиста России Александра Михайлова. 74-летний актер провел на сцене два часа без перерыва, отвечая на вопросы и принимая охапки цветов.

Актер говорил о своем непростом пути в кино и театре, о том, почему он так любит русскую глубинку и провинциального зрителя. А еще о том, почему его забыли в Москве, что несколько его последних картин, за которые ему не стыдно, пылятся на полке. И что западному зрителю не понять русского человека и его культуру по той причине, что там давно нет такого понятия, как стыд.

Актер сыграл более 75 ролей в кино, но, пожалуй, самая известная его картина «Любовь и голуби». Но были также кадры из фильма «Мужики» и клипы, снятые артистом в соавторстве со своими друзьями.

У Александра Михайлова – прекрасный голос, многие песни, рассказывал он, идут из далеко детства, от мамы. Прекрасной женщины с тонкими чертами лица и огрубелыми от постоянной тяжелой работы руками. Эти руки, говорил артист, он запомнил на всю жизнь.

Крепкая дружба связывала долгие годы Александра Михайлова с Михаилом Евдокимовым. И сегодня артист делает много для того, чтобы начатое его другом, не было забыто и продолжалось.

Еще он читал стихи о русской деревне, пел о стареньком заброшенном домишке. Говорил, насколько трудно сейчас пробиться на большую сцену настоящему русскому таланту. И что в силу своих возможностей он поддерживает одаренных ребят, особенно из провинции, где и та малая возможность, что еще существует в больших городах, отсутствует.

На концерте артисту дарили охапками розы. Вручили цветы и высказали слова искренней признательности ребята, которые специально приехали на концерт из Харькова. Еще одна тема, огромная боль за единый народ, который столкнули друг с другом в угоду своих корыстных интересов люди без совести, движимые только наживой. О ней говорил артист с белгородцами.

А еще о том, что влюблен в этот белый город и что обязательно приедет вновь, ведь такими приемами его одаривают не так часто.