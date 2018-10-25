2018-10-25T14:55:28+03:00
Общество

«Ростелеком» будет внедрять квантовые коммуникации на своей сети

Это позволит оказывать клиентам услуги с максимальным уровнем кибербезопасности
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«Ростелеком» начинает подготовку к использованию технологий квантовых коммуникаций на своей сети. Об этом вчера на сессии «Квантовый скачок» форума «Открытые инновации» сообщил вице-президент компании по стратегическим инициативам Борис Глазков. Сессия организована при поддержке АНО «Цифровая экономика» и Сколковского института науки и технологий.

Особенность квантовых коммуникаций в том, что для создания ключей шифрования используются отдельные фотоны. Если хакеры попытаются совершить несанкционированный доступ и «поймать» частицы, на основании состояния которых генерируются квантовые ключи, то характеристики фотонов изменятся, а значит попытка перехвата будет тут же выявлена и пресечена.

Чтобы квантовые коммуникации стали реальным сервисом уже сейчас, необходима выработка технических подходов и стандартов по их интеграции в магистральные сети передачи данных. В начале 2019 года «Ростелеком» планирует организовать тестирование многоузловой сети передачи данных с использованием квантового распределения ключей. Среди задач проекта – проведение испытаний и демонстрация возможностей квантовых коммуникаций потенциальным потребителям. Приоритет при создании тестовой сети будет отдаваться отечественным производителям оборудования и решений.

- Цифровую экономику не зря называют дата-центричной, она во многом базируется на сборе и анализе больших данных из самых разных сфер. Чем важнее и дороже данные, тем опаснее несанкционированный доступ к ним или их уничтожение. Убытки от деятельности хакеров уже исчисляются миллиардами долларов. Эксперты считают, что квантовые коммуникации обеспечивают наивысшую из существующих на сегодня степень защиты передачи данных. Мы точно знаем, что такая защита нужна нашим клиентам. На первом этапе потребителями нового сервиса станут государство и финансовый сектор, но в дальнейшем круг потребителей будет расширяться. Например, сверхзащита нужна при передаче телемедицинских данных. «Ростелеком» также планирует использовать квантовые ключи для защиты передачи данных в своей магистральной сети, например, между дата-центрами. Наша компания готова поддерживать перспективные инициативы в области квантовых коммуникаций в качестве индустриального партнера, – подчеркнул вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков.

- Для того чтобы квантовые коммуникации как можно быстрее вошли в стадию промышленной эксплуатации нужна слаженная работа науки, государства и бизнеса. Операторы, отечественные вендоры и научные организации совместно смогут сформировать необходимые технологические заделы для развития квантовых коммуникаций. Россия имеет все шансы совершить квантовый скачок и стать одним из мировых лидеров в использовании квантовых коммуникаций, – прокомментировал директор по направлению «Формирование исследовательских компетенций и научно-технологических заделов» («Цифровые технологии») АНО «Цифровая экономика» Сергей Наквасин.

- Сколковский институт науки и технологий аккумулирует в себе международную экспертизу как в области «классических» (неквантовых) технологий телекоммуникаций и шифрования, так и в области алгоритмов и «железа» для квантовых компьютеров и вычислителей. Мы внимательно следим за развитием этого направления и, помимо собственных разработок, осуществляем экспертную поддержку разработчиков, потенциальных потребителей, финансирующих организаций, – прокомментировал модератор сессии, заместитель директора департамента индустриальных программ Сколтеха Павел Дорожкин.

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