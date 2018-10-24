Белгородские таможенники о перевозке тела умершей россиянки: "Украина пытается раздуть очередной скандал"

СЕГОДНЯ 16:09 2018-10-24T17:33:28+03:00

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«Нехотеевка» пропустила, а «Гоптовка» не дала

Увы, нередко человек заканчивает свой жизненный путь вдали от родного дома. Как же быть родным и близким? Еще совсем недавно транспортировать умершего в родные места, чтобы у родственников была возможность ухаживать за могилой, своевременно устраивать поминки и просто быть рядом с тем местом, где нашел свой последний приют близкий тебе человек, не составляло проблем. Речь в данном конкретном случае идет о транспортировке тела умершего из России в Украину.

И тут… На фейсбук-странице Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины появилась информация, что двое мужчин 23 октября попытались на автомобиле пересечь границу России и Украины с телом умершей родственницы в салоне. Весь сыр-бор разгорелся вокруг того факта, что российская сторона в пункте пропуска «Нехотеевка» пропустила авто, а украинская сторона в пункте пропуска «Гоптовка» Дергачевского района Харьковской области обратила внимание на «спящую» женщину, пристегнутую ремнем безопасности, которая оказалась мертва.

Водителем автомобиля оказался гражданин РФ, на пассажирском сидении сидел его сын с украинским гражданством. При досмотре мужчина предъявил правоохранительным органом свидетельство о смерти, выданное в России. Как оказалось, он был супругом женщины. Россиянин рассказал, что они намеревались похоронить родственницу в Запорожской области.

Несмотря на предъявленное свидетельство о смерти, полиция данную историю посчитала подозрительной. Против россиянина и украинца возбудили уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

фото: Facebook.

Умершего в России практически невозможно похоронить в Украине

Как рассказали «Комсомолке» в похоронном бюро Белгорода «Траур», до известных событий в Украине в случае, когда граждане выражали желание похоронить умершего в соседнем государстве, проблем обычно не возникало. Для транспортировки требовался специальный запаянный цинковый гроб. Для отправки «груза 200» дополнительно необходимо было оформить справку СЭС об эпидемиологической безопасности, а также справку об отсутствии посторонних предметов в гробу, которая выдавалась учреждением, где производится его запайка. Все документы должны были иметь нотариально заверенные переводы, чтобы не возникло проблем с пересечением границы. Все эти документы предъявляли на таможне, что помогало преодолеть её максимально быстро, без лишних проблем и вопросов.

Но вот уже в течение нескольких лет в Белгороде (в других городах картина не лучше) практически невозможно найти похоронное бюро, которое осуществляло бы транспортировку тел в Украину.

И живым-то в Украину не выехать нормально

Сказать, что между Украиной и Россией транспортное сообщение нарушено, - ничего не сказать. Со стороны пункта пропуска «Нехотеевка» ежедневно в сторону Украины проходят сотни автомобилей, автобусов, большегрузых автомобилей.

Пассажиры автобусов, которые еще как-то курсируют между Белгородом и Харьковом, ждут по 8-12 часов, чтобы их пропустили-выпустили в пункте пропуска. Не лучше обстоит дело и с теми, кто едет в автомобиле. Досматривают авто, багаж с пристрастием. Не так давно в пункте пропуска «Нехотеевка» не пропустили в Украину нескольких котов, у хозяйки которых не оказалось ветеринарных документов.

Из личного опыта сотрудников «Комсомолки», которым неоднократно в последние месяцы приходилось пересекать границу в пункте пропуска «Нехотеевка», добавим, что при досмотре всех пассажиров просят выйти из машины, открыть багажник и предъявить багаж. В салоне авто во время досмотра никто не должен находиться. При малейшем подозрении машину оправляют для дополнительного досмотра, где ее просвечивают спецприборами.

Возникает вопрос: как при таком контроле можно было не заметить в салоне машины мертвого человека? Поэтому наши собеседники из силовых структур в неофициальных комментариях не исключают версию подставы со стороны украинских коллег.

Конечно, во всех деталях этого происшествия только предстоит разобраться. Тем не менее реакция российских ведомств однозначна: украинская сторона вновь пытается раздуть скандал. В случае с умершей женщиной - следовало бы установить подлинность фактов, а затем давать оценку, наказывать виновных. Такова последовательность. И никак не наоборот.

«Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.