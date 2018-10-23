СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-23T16:59:47+03:00

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Пострадавшему в результате удара головой об асфальт Юрию К. 57 лет. Он пенсионер, ушел в отставку в звании майора. О том, что Юрий находится в крайне тяжелом состоянии и что с каждым часом ему становится хуже в одной из больниц Белгорода, сообщили его родственники, прочитав информацию об избиении пенсионера в «Комсомолке».

Напомним, что Юрия избил в центре города средь бела дня молодой мужчина, которому он якобы сделал замечание. После очередного удара Юрий упал и ударился головой об асфальт. Скорую помощь ему вызывали очевидцы события, а в отдел полиции №2 УМВД России по городу Белгороду позвонили сотрудники медучреждения, куда был доставлен пострадавший с тяжелыми травмами головы.

В ходе дальнейшего следствия, скрывшегося с места преступления молодого мужчину удалось найти. В отношении его, сообщала пресс-служба УМВД России по Белгородской области, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 118 Уголовного кодекса Российской Федерации (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.). Согласно статье, обидчик пенсионера может получить наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, обязательных или исправительных работ, ограничения свободы на срок до трех лет либо ареста на срок до шести месяцев.

Но, как утверждают родственники потерпевшего, дело обстояло иначе. Сам пострадавший уже в больнице успел рассказать своей сестре, как все произошло на самом деле. Видео, имеющееся в распоряжении племянника потерпевшего, и предоставленное «Комсомолке» в качестве доказательства, подтверждает слова Юрия.

В деле избиения в центре Белгорода пенсионера появились новые факты

Со слов племянника, потерпевший в послеобеденное время вышел в ближайший супермаркет за продуктами. В магазине он обратил внимание на девушку, которая пыталась украсть дезодорант. Юрий сделал ей замечание, завязалась словесная перепалка, поднялся шум, после которого девушка выбежала из магазина на улицу.

Юрий, оформив покупки, вышел следом и тут на него налетел молодой мужчина с кулаками, который явно его поджидал. А неподалеку стояла девушка, с которой Юрий столкнулся в супермаркете. Парень ударил его дважды, а после третьего удара с левой руки Юрий упал, в результате чего получит травму головы.

Скорую помощь вызвала женщина, автомобиль которой находился неподалеку, и которая выдела происходящее.

Сестра пострадавшего уже в больнице узнала подробности события. Ей об этом рассказал сам Юрий. Узнала она также и о том, что у брата раскроен череп, и он в результате падения и удара получил 3 внутренних гематомы. Через какое-то время в больнице ему стало хуже, кормят его через трубочку, говорить и отвечать на вопросы он не может.

Родственники пострадавшего обеспокоены не только его состоянием. Они находятся в определенном недоумении в отношении того, как представил дело обидчик Юрия. И настаивают на том, чтобы справедливость восторжествовала.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.