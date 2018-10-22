Банк «Открытие» и ВКонтакте запустили конкурс для предпринимателей

22 Окт. 13:42 2018-10-23T11:00:21+03:00

Для участия в нем необходимо заполнить заявку в сообществе «Вконтакте для бизнеса» до 1 ноября

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ПАО Банк «ФК Открытие» и социальная сеть Вконтакте анонсировали первый этап программы нового сезона #яделаюбизнес, который рассчитан на предпринимателей из городов с населением до 500 000 человек. По итогам отборочного этапа 200 участников конкурса пройдут обучение в формате образовательных трансляций VK Live с участием приглашенных спикеров – экспертов Банка «Открытие» и ВКонтакте, известных предпринимателей и представителей шоу-бизнеса.

В процессе обучения участники будут получать домашние задания по формированию коммуникационной и рекламной стратегии развития бизнеса. Работу над digital-стратегиями предприниматели будут вести при поддержке профильных экспертов. Результаты первого этапа проекта в конце декабря 2018 года подведет конкурсная комиссия из представителей Вконтакте и Банка «Открытие». Авторы лучших стратегий получат гранты на продвижение бизнеса Вконтакте и сертификаты на обслуживание в Банке. Общая сумма вознаграждений победителей трёх этапов программы #яделаюбизнес составит 4 050 000 рублей — призёры первого этапа из городов до 500 тысяч человек получат 1 350 000 рублей. Банк «Открытие» призеров трех этапов также отметит дополнительными призами. Финальное мероприятие с награждением всех победителей пройдет в Москве в мае 2019 года.

Подать заявку и ознакомиться с подробностями участия в программе #яделаюбизнес можно до 1 ноября 2018 года в сообществе «ВКонтакте для бизнеса» - https://vk.com/business?w=app5708398_-19542789

- Малый бизнес нуждается в эффективном продвижении. Новый сезон программы #яделаюбизнес — ответ на запрос представителей малого бизнеса, полученный по итогам пилотной программы для женщин-предпринимателей. Участие Банка «Открытие» в программе в городах до 500 тысяч населения позволит глубже изучить потребности МСБ на местах, повысить уровень цифровой грамотности предпринимателей и поделиться необходимыми финансовыми знаниями. В будущем мы планируем масштабировать такие проекты для других сегментов малого и среднего бизнеса, - отметила член правления Банка «Открытие» Надия Черкасова.

- Развитие своего дела невозможно без получения новых знаний. У жителей крупных городов есть большой выбор учебных заведений и курсов, но бизнес в России существует не только в миллиониках. Невероятное количество развивают проекты на территории всей страны — специально для жителей небольших городов мы запускаем программу поддержки. Надеемся, что по итогам проекта предприниматели смогут успешно применить все полученные знания в полном объеме, - сказала ди ректор по продвижению продуктов Вконтакте Наталия Якунина.

Программа #яделаюбизнес стартовала весной 2018 года — в проекте участвовали женщины-предприниматели. Победители получили гранты на продвижение своего сообщества в социальной сети и сертификаты на обслуживание в Банке «Открытие». Всего участие в программе приняли 100 женщин-предпринимателей, которым эксперты помогли подготовить digital-стратегии для развития бизнеса.