«Открытие» и YADRO создадут инновационную лабораторию

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-19T17:10:00+03:00

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Соглашение об этом на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS подписали член правления, руководитель ИТ-блока банка «Открытие» Сергей Русанов и директор по технологиям компании YADRO Артем Икоев.

ПАО Банк «ФК Открытие» и компания YADRO создадут инновационную лабораторию для совместных перспективных исследований применимости новых технологий компании для развития ИТ банка и адаптации их под бизнес-задачи банка. Также банк планирует перевести часть программно-аппаратной платформы для mission- и business-critical приложений и данных на современное оборудование отечественного производства компании YADRO, что позволит повысить надежность и доступность и одновременно оптимизировать затраты на эксплуатацию существующих вычислительных платформ.

- Инновационная лаборатория будет играть ключевую роль в процессе цифровизации, масштабирования бизнеса банка через реализацию важной части ИТ-стратегии банка, а также апробации новейших подходов в контексте стратегического развития технологической инфраструктуры. Использование решений YADRO позволит не только существенно повысить надежность, управляемость и эффективность функционирования ИТ-ландшафта банка, но и значительно снизить совокупную стоимость владения им, - сообщил член правления, руководитель ИТ-блока банка «Открытие» Сергей Русанов.

- В последние несколько лет происходит трансформация финансовых институтов по всему миру. Банки находятся в непрерывном поиске новых продуктов, методов их быстрого создания и вывода на рынок. Инновационная программно-аппаратная инфраструктура – фундамент для обеспечения этих процессов. Формат партнерства, который выбрали для себя «Открытие» и YADRO, является уникальным для российского рынка и позволит банку использовать нашу экспертизу для развития собственной технологической платформы, – рассказал директор по технологиям компании YADRO Артем Икоев.

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