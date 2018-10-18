2018-10-18T15:36:36+03:00
Экономика

Банк «Открытие» и SAP станут партнерами по ИТ-трансформации

На форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS было объявлено о старте стратегического партнерства
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В этом году ПАО Банк «ФК Открытие» принял стратегию развития, которая предполагает создание бизнес-модели современного банка, активно использующего в своей работе новейшие технологии. Одна из ключевых целей компании в связи с этим – создание централизованной и эффективной ИТ-инфраструктуры.

Главная цель партнерства – развитие информационных систем банка с использованием лучших мировых и российских практик. Это реализация проектов в области управления ресурсами банка, построения систем бюджетирования и бизнес-планирования, а также взаимоотношений с клиентами и мотивации персонала.

- К банкам сегодня предъявляются высокие требования надежности и мобильности. Чтобы им соответствовать, нам нужна качественно выстроенная современная ИТ-инфраструктура и прикладная системная архитектура. Мы рассматриваем SAP как стратегического консультанта и партнера и надеемся, что результатом этого сотрудничества будет технологический прорыв банка по нескольким направлениям деятельности, - отметил Сергей Русанов, член правления банка «Открытие».

- Для того, чтобы достичь поставленных целей и выйти на уровень пятерки лучших игроков финансового рынка, банку необходим сильный цифровой фундамент, который объединит все процессы фронт и бэк-офиса. В ходе сотрудничества мы откроем нашему партнеру доступ к мировому опыту и экспертизе, а также предоставим технологии для максимально быстрой и эффективной цифровой трансформации, - прокомментировал Дмитрий Красюков, исполняющий обязанности генерального ди ректора, исполнительный ди ректор SAP CIS.

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