2018-10-18T15:35:01+03:00
Экономика

«Открытие» выпустил моментальные корпоративные карты

ПАО Банк «ФК Открытие» представил карты Visa Business Instant Issue для представителей МСБ
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Преимуществом карты является моментальное оформление в день обращения. С ее помощью можно расплачиваться с поставщиками, оплачивать товары и услуги для бизнеса, снимать наличные 24 часа в сутки в любом банкомате мира. Карта позволяет осуществлять автоматизированный контроль за служебными расходами сотрудников, быстро и просто проверять оплаченные чеки без необходимости ведения бумажной бухгалтерии.

Новой услугой, доступной держателям карты Business Instant Issue, стала самоинкассация – теперь держатель карты может осуществить операции по внесению средств на свой расчетный счет через банкоматы и терминалы банка «Открытие».

Карту можно оформить бесплатно в любом офисе банка в рамках одного визита при условии открытия расчетного счета. Моментальные карты включают в себя тот же функционал, что и именные корпоративные карты и обслуживаются по единым тарифам.

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