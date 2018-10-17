2018-10-25T13:11:41+03:00
Общество

Генеральный директор МРСК Центра представил министру МЧС России предложения по расширению сотрудничества при ликвидации последствий ЧС

Игорь Маковский и Евгений Зиничев обсудили возможность повышения оперативности действий энергокомпаний с МЧС РФ
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Сегодня, 17 октября 2018 года, министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев провел рабочую встречу с генеральным директором «МРСК Центра» – управляющей организации «МРСК Центра и Приволжья» Игорем Маковским.

Стороны обсудили возможность повышения оперативности действий энергокомпаний с МЧС России в области ликвидации последствий технологических нарушений в электрических сетях.

Кроме этого, речь шла о возможности интеграции системы учета обращений граждан МРСК Центра, МРСК Центра и Приволжья, связанных с нарушениями электроснабжения, с аналогичной системой МЧС России.

На встрече также обсуждался вопрос взаимодействия в части использования инструментов оповещения территориальных структур ведомства, работающих в регионах деятельности энергокомпаний, для повышения качества и достоверности информирования населения по вопросам электроснабжения.

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