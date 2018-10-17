Генеральный директор МРСК Центра представил министру МЧС России предложения по расширению сотрудничества при ликвидации последствий ЧС
Сегодня, 17 октября 2018 года, министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев провел рабочую встречу с генеральным директором «МРСК Центра» – управляющей организации «МРСК Центра и Приволжья» Игорем Маковским.
Стороны обсудили возможность повышения оперативности действий энергокомпаний с МЧС России в области ликвидации последствий технологических нарушений в электрических сетях.
Кроме этого, речь шла о возможности интеграции системы учета обращений граждан МРСК Центра, МРСК Центра и Приволжья, связанных с нарушениями электроснабжения, с аналогичной системой МЧС России.
На встрече также обсуждался вопрос взаимодействия в части использования инструментов оповещения территориальных структур ведомства, работающих в регионах деятельности энергокомпаний, для повышения качества и достоверности информирования населения по вопросам электроснабжения.