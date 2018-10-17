2018-10-17T12:45:40+03:00
Экономика

Банк «Открытие»: достойные результаты в Белгородской области

В пресс-центре «Комсомолки» состоялась встреча журналистов с Георгисом Ягубовым, бизнес-лидером объединенного банковского бизнеса группы «Открытие» в регионе
Екатерина ПАПАКИНА
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фото: Максим Буханов.фото: Максим Буханов.
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Спикер рассказал о достигнутых за 9 месяцев года результатах, ответил и на вопросы, которые волнуют жителей региона. Например, о том, что в банкоматах группы «Открытие» отсутствует риск получить поддельные пятитысячные купюры. Что, имея карту ПАО Банка «ФК Открытие», можно без комиссии перевести или снять деньги посредством банкоматов или в офисах ПАО «Бинбанк» и ПАО Национальный банк «Траст». Что запущена удобная и простая программа рефинансирования кредитов других банков по ставке 11,9% без дополнительных комиссий.

Если же говорить вернуться к финансовым показателям, «Открытие» уверенно наращивает темпы. Общая сумма кредитов, выданных за 9 месяцев года юридическим лицам, достигла 7,7 миллиарда рублей, увеличившись более чем на 50%. Банк на 10% нарастил клиентскую базу: сейчас это более полутора тысяч юридических лиц, где основная доля – сегмент малого и среднего бизнеса.

- Портфель по физическим лицам вырос на 23%, - рассказывает Георгис Ягубов. - Наибольшую долю в продажах составили потребительские кредиты, наблюдается активный рост рынка кредитов наличными. Выросли и показатели по вкладам: объем средств физических лиц составил пять с половиной миллиардов рублей.

Говоря о дальнейших планах, бизнес-лидер банка «Открытие» особо подчеркнул намерение активно участвовать в финансировании бюджетной сферы и крупных инфраструктурных проектов в регионе. Отметим, что уже сейчас белгородцы видят результаты этой работы банка. Например, спикер напомнил о региональных дорогах:

- Мы достаточно долго работаем по дорожной тематике, финансируем дорожные организации – все ведущие магистрали региона построены с участием нашего банка. Сейчас завершается работа по трасе «БелгородПавловск», где осталось доделать небольшой участок в Новооскольском районе. Считаю, это важной частью работы по развитию инфраструктуры нашей области.

Еще одно направление – доступное жилье. Ягубов напомнил о проекте «Новая жизнь», который реализуется в Белгороде. Это новый микрорайон со школой и детским садом, где для социально незащищенной категории белгородцев действуют льготные цены на квартиры и особые условия рассрочки - уже запущена его 1 очередь, строится 2-я.

- Мы являемся опорным банком проекта, ведем все операции по нему, а сейчас и разрабатываем программу кредитования для тех, кому необходимы средства на первый взнос. Наше участие в столь важных для региона проектах будет обязательно продолжено. Ведь мы создаем не только максимально комфортные условия для своих клиентов, но и успешное будущее Белгородской области.

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