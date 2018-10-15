2018-10-15T12:31:12+03:00
Общество

«Мираторг» наградил лучших сотрудников

В ходе мероприятия, приуроченного ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, агрохолдинг наградил сотрудников подразделений Белгородской и Курской областей
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На предприятиях агрохолдинга в Белгородском и Курском регионах задействовано более 9 000 человек. «Мираторг» ежегодно создает новые рабочие места преимущественно в сельской местности, обеспечивая своих работников стабильной работой, комфортными условиями труда и социальными гарантиями, а также предоставляя все условия для успешной адаптации, обучения и развития.

Церемония торжественного награждения состоялась в здании Белгородской государственной филармонии. За многолетний добросовестный труд, профессионализм и успехи в работе были награждены более 60 сотрудников, трудящихся в животноводческом и растениеводческом дивизионе, комбикормовых заводах, мясоперерабатывающем предприятии «СК Короча» и предприятии по производству технологического оборудования. Был организован и праздничный концерт с участием творческих коллективов подразделений компании и воспитанников корпоративного детского сада.

- Сотрудники – это важнейший ресурс любого предприятия, - подчеркивают в пресс-службе агрохолдинга. - Компания «Мираторг» работает в Черноземье уже более 10 лет. За это время в Белгородской и Курской областях создано несколько тысяч рабочих мест для местных жителей. Важнейшим аспектом кадровой политики является создание благоприятной инфраструктуры и условий, в которых каждый сотрудник может успешно трудиться и проявить себя в профессиональной сфере.

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