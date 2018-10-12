На родине Кокорина не спешат снимать его фото со стенда «Гордость Валуйского спорта»

СЕГОДНЯ 09:50 2018-10-12T10:07:47+03:00

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Если бы вы неделю назад оказались в Валуйках, небольшом городке в Белгородской области, уверен, практически каждый местный житель с гордостью рассказал бы, что сам Александр Кокорин, нападающий «Зенита» и сборной России по футболу, родился здесь. Быть может, вам даже провели бы мини-экскурсию. Быть может. Но сегодня все обстоит по-другому.

Ведь сегодня мы говорим об Александре Кокорине не только как о выдающемся спортсмене, но и как о человеке, которому предстоит провести два ближайших месяца в СИЗО «Бутырка». Валуйкам, как и любому уютному городку, свойственно закрывать порочащие его честь факты на большой замок. А ключ? Ключ лучше и вовсе выбросить куда подальше. Так что же сегодня происходит на малой родине Александра Кокорина?

«Как еще может учиться первоклашка?»

Первая новость, которая пришла из Валуек после инцидента с Кокориным: в школе футболиста «Зенита» решили избавиться от почетной доски в его честь. Мол, драчун - это плохой пример для подрастающего поколения. Но это, мягко говоря, неправда. Дело в том, что ни стенда, ни доски, ни бюста, посвященных Александру Кокорину, там никогда и не было.

Однако в музее Средней общеобразовательной школы № 4 хранится классный журнал, в котором есть небольшая информация об Александре Кокорине. Прятать или убирать этот журнал не будут.

В школе, как и во всех Валуйках, охотнее говорят о спортивных достижениях земляка, чем о его поступке.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

К сожалению, никто из нынешнего преподавательского состава не застал времен, когда начинал учиться будущий мастер спорта. Его первая классная руководительница уже давно находится на заслуженном отдыхе и не хочет, а, быть может, и не может, что-либо говорить о мальчике Саше.

- Он проучился в нашей школе всего пару лет. Что сказать о первоклашке? Прилежный, как и все в этом возрасте. Оценки хорошие. Но как еще можно учиться в начальном классе? - задают вполне логичный вопрос местные учителя.

Школа, в которой учился Кокорин.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

По мнению педагогов из Валуек, на характере Александра мог сказаться ранний переезд в столичный интернат для футболистов. Однако все это лишь догадки. С учениками преподаватели поднявшуюся шумиху решили не обсуждать. Аргумент простой: «У нас в школе и так дел хватает».

Вот только разве можно что-либо скрыть от детей? Рядом со школьным двором как раз бегали двое мальчишек с мячом. Один из них, Андрей, без запинки говорит: «Кокорин - мой любимый игрок, он такие мячи забивает!»

Да и в целом жители Валуек стараются говорить скорее о спортивных достижениях земляка, чем судить его. И что интересно, практически все знают, где находится настоящий стенд, посвященный Кокорину, и без промедления показывают дорогу к нему.

«Кокорин - игрушка»

- Вы зачем его фотографируете? Идите отсюдова! - женщина в синем комбинезоне с косынкой на голове замахивается половой тряпкой и гонит прочь тех, кто хочет снять на камеру стенд «Гордость валуйского спорта». Два десятка портретов известных местных атлетов находятся за металлической решеткой у здания бассейна.

Тот самый стенд.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Уверен, еще неделю назад эта женщина с готовностью сама рассказала бы обо всех героях местного спорта. Но сегодня она знает, что объективы направлены лишь на одного человека, Александра Кокорина. Его фото - крайнее слева. По соседству другие известные футболисты из Валуек, братья Концедаловы.

Судя по фото Кокорина, висит оно уже довольно давно. В рамке красуется портрет футболиста в форме «Динамо», хотя последний раз за столичный клуб нападающий выступал примерно два с половиной года назад. Снимать фотографию никто не собирается. Можно даже сказать, что «дозор» только усилился.

- Все только с разрешения руководства. Я даже могу вам дать интервью за миллион долларов, - седовласый охранник, патрулирующий территорию вокруг доски почета, явно знает себе цену. Немного подумав, он почему-то добавляет. - Мы теряем несколько тысяч рублей в месяц из-за вас, из-за всей этой шумихи. Так что вы мне тут не шутите!

Охранник бассейна.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Посетители бассейна в Валуйках никакого внимания на доску почета не обращают. О каких убытках начал говорить местный сторож, сказать трудно. Местные «пловцы», а это в основном семейные пары с детьми, в оценках сдержаны: «Александр Кокорин, конечно, поступил неправильно, но разве можно перечеркивать все заслуги? Мы за то, чтобы портрет остался».

- Что касается Кокорина, вы вначале научитесь хотя бы до первого разряда в футбол играть, потом будете... - продолжал все тот же охранник , правда, не уточняя, что же можно делать, получив спортивный разряд. - А то что там кто-то хулиганил - пока суд не прошел, нельзя винить невиновного человека, у нас не сталинские лагеря. Умные люди никак к этому не относятся, они трудятся и выживают. Виноват не сам товарищ Кокорин, а те, кто сделал так, что он получает такие деньги! Виноваты не учителя. Фотографию Александра повесили на стенд, потому что он заслуженный человек, который достиг результатов. А если у пацана крыша поехала, он же не виноват, что в карманы евро и доллары кладут. Вы фильм «Игрушка» с Ришаром смотрели? Так вот Кокорин - это и есть игрушка.