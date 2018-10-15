Победные виражи студентов Технолога

СЕГОДНЯ 12:11 2018-10-15T12:16:08+03:00

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В Москве в парке Горького проходил Всероссийский инженерно-спортивный фестиваль «Формула Студент». За победу на престижных соревнованиях боролось 15 студенческих команд из девяти городов России. Оценивали инженерно-гоночные команды опытнейшие судьи из Австрии, Германии и России. Новая команда Белгородского государственного технологического университета имени Владимира Шухова «SHUKHOV RACING TEAM Baja» победила! Ребята привезли домой три главных победы: 1-е место в общем классе Baja, 1-е место в номинации «гонка на выносливость» и 1-е место в номинации «динамические дисциплины».

Все начиналось с «Виража»

В пресс-конференции, которая состоялась по итогам фестиваля, приняли участие ректор БГТУ профессор Сергей Глаголев, представители новой, уже второй инженерно-гоночной команды-победителя «SHUKHOV RACING TEAM Baja», победитель заключительного этапа чемпионата России по ралли-рейдам баха «Крым-2018» Максим Кирпилев и студенты университета.

– К победе мы шли четыре года. А началось все с АСК «Вираж». На спортивных трассах «Виража», где можно проводить соревнования самого высокого уровня, родилась идея создания своей университетской команды. Особенность такого проекта в том, что в соревнованиях участвуют не гоночные, а инженерные команды, студенты разных специальностей работают над одной инженерной задачей. Такую команду потом можно ставить на решение любой задачи, от строительства заправки, технологической линии по производству какой-либо продукции до создания завода. Это мощная мотивация для студентов нашего университета в плане получения знаний по самым различным дисциплинам, – подчеркнул, открывая пресс-конференцию, Сергей Глаголев.

Сергей Глаголев уверен: воспитанникам университета по плечу любые задачи.

В рамках проекта ребята, занимаясь любимым делом, проходят все этапы обучения. И, конечно, победы, да еще такие, как на Всероссийском инженерно-спортивном фестивале, убеждают, что занимаясь любимым делом, любую, пусть и невероятно сложную задачу, можно и нужно решать.

Символичным стало само название багги, который победил на московском фестивале – «Технолог-1».

– Наша машина действительно стала первой, – отметила куратор «SRT Baja» Виктория Саплинова. – За год, который прошел с момента создания самой команды, мы спроектировали, собрали и испытали самый настоящий спортивный автомобиль, разработали всю конструкторскую документацию на автомобиль. Сами соревнования в московском парке Горького оказались непростыми. На этапе гонки на выносливость вышел из строя один привод, нам буквально дышали в спину ребята из Красноярска, но все же мы доехали на одном приводе и сумели вырвать победу.

Яркая победа шуховцев!

Инженерно-гоночная команда Технолога презентовала этот первый внедорожник типа «багги», а также уже четвертый по счету болид класса «Formula SAE» «SHARK» в начале июля этого года. Куратор «SRT Combustion» Артем Корнеев и координатор команд Антон Дикевич рассказали о новых технических усовершенствованиях, которыми снабдили презентуемые машины. Это, в первую очередь, улучшение подвески, позволяющей снизить радиус поворота и дать возможность лучшей рулежки. В результате гоночный болид «SHARK» может развивать скорость до 135 километров в час.

А что может внедорожник «Технолог-1», шуховцы ярко продемонстрировали своей победой в Москве.

Баланс надежности, темпа и скорости

С заключительного этапа чемпионата России по ралли-рейдам Баха «Крым -2018» белгородская команда «Вираж» привезла победу. Пилот экипажа белгородец Максим Кирпилев вместе с москвичом штурманом Олегом Тюпенкиным боролись с заводской командой «ГАЗ Рейд Спорт», которая выставила два автомобиля, и с прошлогодним чемпионом – «Нивой» из Suprotec Racing.

– Все были уверены, что выиграет именно «Нива» – рассказал на пресс-конференции Максим Кирпилев. - Этот автомобиль в разы дороже нашего. Но у ребят произошла поломка мотора, и автомобиль сошел с дистанции уже на первых километрах. Все ехали в очень хорошем темпе, но надо было беречь машину – очень убойная трасса: много камней и жесткий-прежесткий грунт. У нас получилось соблюсти баланс надежности автомобиля, темпа и скорости.

Внедорожник, принесший победу на Баха «Крым-2018».

Удачи на дорогах!

С таким пожеланием к читателям «Комсомолки» обратился директор АСК «Вираж» Павел Ушаков. Фанат автоспорта, он активно поддерживает все начинания студентов-шуховцев и искренне рад победе команды SHUKHOV RACING TEAM Baja». У Павла Ушакова есть чему поучиться, ведь он действительно делает, казалось бы, невозможное: в сжатые сроки собирает людей, которые обеспечивают безопасность на трассе, судейство, помогают в организации. И победу Максима Кирпилева в Баха «Крым-2018» обеспечивала именно команда Павла Ушакова.

Можно с уверенностью сказать: шуховцам повезло, что рядом с ними такие опытные товарищи. Но и сами ребята за время, что прошло с момента запуска проекта «SHUKYOV RACING TEAM SRT Combustion» добились многого. Их команда – участник международного проекта «Formula Student». Они – создатели четырех гоночных болидов «формульного» типа класса «Formula Student», а также организаторы автоспортивных мероприятий в Белгороде.

«SHUKYOV RACING TEAM»: молодые, энергичные, талантливые!

Окрыленные победой ребята команды «SRT Baja» в Москве, они уже думают о следующих соревнованиях. А значит, нас ждут новые победы Технолога.