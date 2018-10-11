Белгородские земляки о Кокорине: "Родился, отзанимался, уехал - и все"

СЕГОДНЯ 19:04 2018-10-11T19:04:30+03:00

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Утром понедельника футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев поучаствовали сразу в двух потасовках в центре Москвы. Сначала они вместе с друзьями избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем напали в кафе на чиновника Минпромторга Дениса Пака - камера сняла, как Кокорин бьет мужчину стулом по голове.

Этот скандал с участием двух друзей-футболистов уже не первый. Поэтому образ их в сознании публики складывается совсем не благостный. Для более полного представления мы связались с земляками Александра Кокорина, родившегося в городе Валуйки Белгородской области.

Там знаменитого спортсмена не видели уже больше 15 лет. Еще мальчиком он занимался в детской спортивной школе. Здесь был его первый тренер, который и отвез его в Москву. После сам Александр, а затем и его родители полностью перебрались из Белгородской области в столицу. В Валуйках осталась разве что квартира. А еще стенд рядом со спортивным центром, на котором висит фото Кокорина. Кстати, как пояснили в управлении физкультуры и спорта Валуек, снимать его не собираются.

- Он вроде бы валуйчанин. И тренер у него первый был в Валуйках. То есть заслуга наша есть. Сейчас, правда, он тоже в Москве. История есть история. У нас было пять человек, которые играли в Премьер-лиге. Помимо Кокорина те же братья Концедаловы, Андрей Колесников. Вычеркнуть это из истории неправильно. Правда, остальные ребята приезжают в Валуйки. Помогают местной команде. Форму покупают, мячи, - рассказывает Александ Широков, начальник управления физкультуры и спорта Валуек. - а Кокорин, можно сказать, родился, отзанимался, уехал и все.

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