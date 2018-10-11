2018-10-11T16:45:24+03:00
Общество

Игорь Маковский и Евгений Савченко обсудили актуальные вопросы функционирования и развития электросетевого комплекса Белгородской области

Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» в ходе рабочего визита в Белгородскую область встретился с главой региона
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На встрече обсудили вопросы стратегического взаимодействия в части реализации инвестиционной программы МРСК Центра, модернизации и цифровизации электросетевого комплекса региона. Также оценивалась готовность белгородского филиала компании к осенне-зимнему периоду.

Игорь Маковский обратил внимание на своевременную подготовку Белгородэнерго к зиме, подтверждением чему служит полученный филиалом Паспорт готовности к осенне-зимнему периоду, и представил Евгению Савченко концепцию внедрения цифровых технологий и систем управления электросетевым комплексом МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья, в основе которой лежит опыт АО «Янтарьэнерго» по реализации проекта «Цифровой РЭС». Реализация проекта позволила обеспечить наблюдаемость и управляемость электросетевого комплекса, снизить потери электрической энергии и, как следствие, значительно повысить надежность и качество электроснабжения потребителей. Теперь этот опыт будет распространен на филиалы МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья.

- В Белгородэнерго уже есть опыт внедрения автоматизации и элементов цифровизации сети. Все подстанции 35-110 кВ телемеханизированы, ведутся работы по внедрению интеллектуального учета электроэнергии и автоматизации сети 6-10 кВ с возможностью автоматической локализации поврежденных участков ЛЭП и резервирования потребителей. Развитие проекта цифровизации в Белгородской области будет продолжено в рамках комплексной программы внедрения цифровых технологий ПАО МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья, - подчеркнул Игорь Маковский уточнив, что Белгородэнерго вошло в число филиалов МРСК Центра, где в 2018-2022 годах будут реализованы первые проекты «Цифровая подстанция». Речь идет о действующей ПС 110 кВ «Строитель» в Яковлевском районе Белгородской области, которая станет полностью цифровой после комплексной реконструкции.

Губернатор Евгений Савченко поддержал инициативу по инновационному развитию сетевого комплекса региона, отметив, что Белгородская область всегда открыта для нового. В завершение встречи стороны выразили готовность к долгосрочному сотрудничеству в вопросах повышения надежности электроснабжения потребителей, создания благоприятных условий для социально-экономического развития Белгородской области, а также реализации в регионе проектов цифровизации сетевого комплекса.

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