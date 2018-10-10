2018-10-10T13:08:09+03:00
Общество

Детский сад «Мираторга» получил Золотой диплом на международной выставки

«Мираторг» - крупнейший работодатель и налогоплательщик в агропромышленной сфере РФ. На его предприятиях в регионе задействовано более 7300 сотрудников
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Кадровая политика – одно из приоритетных направлений и ключевым аспектом здесь является создание комфортной социальной инфраструктуры для сотрудников. В числе одних из наиболее важных проектов, реализуемых в данном направлении, – обеспечение корпоративным жильем молодых специалистов, не имеющих собственной жилплощади, а также предоставление мест в дошкольных учреждениях.

Для ребят созданы максимально комфортные условия

Для ребят созданы максимально комфортные условия

Детский сад «Уютный» был построен в 2015 году в одноименном корпоративном поселке АПХ «Мираторг» - инвестиции в строительство составили более 270 миллионов рублей. Дошкольное учреждение рассчитано на 100 детей и в нем предусмотрено все для комфортного досуга детей: просторные помещения, музыкальный и компьютерный классы, спортивный зал со скалодромом, закрытый бассейн для занятий плаванием, современные оборудованные игровые площадки.

- Дети проводят в саду большую часть дня, поэтому крайне важно создать наилучшие условия, при которых ребенок будет с удовольствием посещать детский сад и получит актуальные знания для дальнейшего успешного развития и обучения, - подчеркивают в пресс-службе агрохолдинга.

В прошедшем году педагогическим коллективом детского сада «Уютный» была разработана новая модернизированная образовательная программа, которая в настоящий момент успешно функционирует и предоставляет детям широчайший спектр возможностей для обучения, всестороннего развития и подготовки к школе.

Педагоги позаботились о широте возможностей для развития детей.

Педагоги позаботились о широте возможностей для развития детей.

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