2018-10-10T13:50:13+03:00
Общество

Профсоюз «Правда» поздравил белгородцев с Днем пожилого человека

В киноцентре «Радуга» для жителей Белгорода, пожилого актива города, ветеранов, сотрудников Росгвардии, работников культуры и образования профсоюз «Правда» организовал праздник, посвященный Дню пожилого человека
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

- Сегодня мы чествуем тех, чей труд, активная жизненная позиция, неиссякаемый оптимизм создали будущее нашей страны, обратился к присутствующим Сергей Фуглаев, председатель профсоюза «Правда», депутат Белгородского городского совета шестого созыва. - Многие люди старшего возраста, закончив трудовую деятельность, продолжают активно работать в общественных ветеранских организациях, воспитывают молодежь, сохраняют и передают новому поколению свой опыт и трудовые традиции. Я искренне желаю вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, бодрого духа, благополучия и мирного неба над головой!

Символично, что в этот вечер в торжественной обстановке было подписано соглашение о сотрудничестве между профсоюзом «Правда» и Советом ветеранов Белгородской области, цель которого – объединить усилия организаций в направлениях помощи ветеранам, патриотического воспитания молодежи и формирования в обществе высоких гражданских принципов.

.

.

Председатель регионального Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Наталья Звягинцева рассказала, что основными направлениями совместной работы станут социальная защита старшего поколения, патриотическое воспитание молодежи, волонтерство.

- Совместно с профсоюзом «Правда» мы будем решать многие социальные проблемы, проводить воспитательную работу с молодежью, - делится планами Наталья Алексеевна. - Мы будем работать на благо наших жителей. А старшему поколению хотелось бы пожелать добра, счастья, здоровья!

В свою очередь, Сергей Фуглаев отметил, что профсоюз уделяет особое внимание преемственности поколений и возрождению лучших традиций по формированию патриотических качеств у молодежи.

- Реализуя программу «Правда Патриот», мы проводим тематические встречи с ветеранами, организовываем экскурсии к местам боевой славы, просмотры патриотических кинолент, помогаем нашим ветеранам, - рассказал Сергей Иванович. - Учитывая общность целей в работе с подрастающим поколением и ветеранами, было принято решение о подписании соглашения о сотрудничестве между профсоюзом «Правда» и Советом ветеранов области. Я выражаю благодарность Наталье Алексеевне Звягинцевой, председателю регионального Совета ветеранов, за оказанное доверие. Нам предстоит большая совместная работа. Я искренне верю, что объединенными усилиями двух наших организаций мы сможем сделать намного больше в деле помощи ветеранам, патриотического воспитания молодежи и формирования в обществе высоких нравственных принципов.

.

.

В качестве подарка ко Дню пожилых людей для всех гостей мероприятия профсоюз организовал эксклюзивный показ фильма «Вечная жизнь Александра Христофорова». После завершения просмотра гости праздника делились своими впечатлениями, признаваясь, что фильм стал отличным средством от осенней хандры. Он заряжает позитивом и дарит хорошее настроение, за что – отдельное спасибо организаторам этого прекрасного праздничного вечера!

- Этот праздник ко Дню пожилого человека стал приятным сюрпризом, который преподнёс всем нам Сергей Иванович Фуглаев, - говорит Татьяна Власова, председатель ТОС «Мичуринский-1». - За время нашей совместной деятельности нами была проделана огромная работа, направленная на объединение разных поколений и воспитание у молодежи любви к Родине.

Профсоюз «Правда» продолжит свою работу по патриотическому воспитанию молодежи и заботе о пожилых людях и ветеранах. Это одно из ключевых направлений его деятельности.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Забывчивые» белгородские родители проведут 10 суток за решеткой
В Белгородской области 65-летнего педофила отправили на 12 лет за решетку
Белгородец украл у подруги золотых украшений на 80 тысяч рублей
Банк «Открытие» запустил акции для малого и среднего бизнеса
В Белгородской области неизвестный сбил 17-летнюю девушку и скрылся
Сбербанк запустил акцию «Золотые карты»
Банк УРАЛСИБ улучшил условия рефинансирования ипотеки
В Белгородской области оперативники задержали подозреваемого в ограблении 26-летнего парня
В Белгородской области можно пожаловаться на некачественное отопление по телефону
В Белгородской области на вопросы граждан ответят представители руководства УФССП
У белгородского пенсионера деньги украли прямо в больнице
В Белгородской области лесники и волонтеры собрали более 80 тонн желудя
В Старом Осколе огнеборцы на руках вынесли из огня женщину
Боец белгородского студотряда представит регион на конкурсе красоты
Белгородские приставы выселили из квартиры пенсионерки шумную племянницу
В Белгородской области запретили разжигать костры
Эксперты обсудили цены на нефть
В Белгороде ревнивая жена схватилась за нож и ранила мужа
В Белгороде пройдет фестиваль туризма
В Белгородэнерго состоялось заседание Молодежного научно-технического совета
В Белгородской области любителя пьяной езды, пытавшегося откупиться от полиции, приговорили к году колонии
В Старом Осколе известного путешественника из Санкт-Петербурга напугал местный житель
Белгородская область перейдет на газомоторное топливо
В Белгородской области потушили пожар на подстанции Лебединского ГОКа
В Белгородской области введен в эксплуатацию новый высокотехнологичный питающий центр
Губкинец украл у приятеля золотые изделия на 18 тысяч рублей
В Белгородском районе осужден виновник взрыва в жилом доме
Белгородскую девочку могут представить к званию Героя России