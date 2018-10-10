Профсоюз «Правда» поздравил белгородцев с Днем пожилого человека

СЕГОДНЯ 13:45 2018-10-10T13:50:13+03:00

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- Сегодня мы чествуем тех, чей труд, активная жизненная позиция, неиссякаемый оптимизм создали будущее нашей страны, обратился к присутствующим Сергей Фуглаев, председатель профсоюза «Правда», депутат Белгородского городского совета шестого созыва. - Многие люди старшего возраста, закончив трудовую деятельность, продолжают активно работать в общественных ветеранских организациях, воспитывают молодежь, сохраняют и передают новому поколению свой опыт и трудовые традиции. Я искренне желаю вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, бодрого духа, благополучия и мирного неба над головой!

Символично, что в этот вечер в торжественной обстановке было подписано соглашение о сотрудничестве между профсоюзом «Правда» и Советом ветеранов Белгородской области, цель которого – объединить усилия организаций в направлениях помощи ветеранам, патриотического воспитания молодежи и формирования в обществе высоких гражданских принципов.

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Председатель регионального Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Наталья Звягинцева рассказала, что основными направлениями совместной работы станут социальная защита старшего поколения, патриотическое воспитание молодежи, волонтерство.

- Совместно с профсоюзом «Правда» мы будем решать многие социальные проблемы, проводить воспитательную работу с молодежью, - делится планами Наталья Алексеевна. - Мы будем работать на благо наших жителей. А старшему поколению хотелось бы пожелать добра, счастья, здоровья!

В свою очередь, Сергей Фуглаев отметил, что профсоюз уделяет особое внимание преемственности поколений и возрождению лучших традиций по формированию патриотических качеств у молодежи.

- Реализуя программу «Правда Патриот», мы проводим тематические встречи с ветеранами, организовываем экскурсии к местам боевой славы, просмотры патриотических кинолент, помогаем нашим ветеранам, - рассказал Сергей Иванович. - Учитывая общность целей в работе с подрастающим поколением и ветеранами, было принято решение о подписании соглашения о сотрудничестве между профсоюзом «Правда» и Советом ветеранов области. Я выражаю благодарность Наталье Алексеевне Звягинцевой, председателю регионального Совета ветеранов, за оказанное доверие. Нам предстоит большая совместная работа. Я искренне верю, что объединенными усилиями двух наших организаций мы сможем сделать намного больше в деле помощи ветеранам, патриотического воспитания молодежи и формирования в обществе высоких нравственных принципов.

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В качестве подарка ко Дню пожилых людей для всех гостей мероприятия профсоюз организовал эксклюзивный показ фильма «Вечная жизнь Александра Христофорова». После завершения просмотра гости праздника делились своими впечатлениями, признаваясь, что фильм стал отличным средством от осенней хандры. Он заряжает позитивом и дарит хорошее настроение, за что – отдельное спасибо организаторам этого прекрасного праздничного вечера!

- Этот праздник ко Дню пожилого человека стал приятным сюрпризом, который преподнёс всем нам Сергей Иванович Фуглаев, - говорит Татьяна Власова, председатель ТОС «Мичуринский-1». - За время нашей совместной деятельности нами была проделана огромная работа, направленная на объединение разных поколений и воспитание у молодежи любви к Родине.

Профсоюз «Правда» продолжит свою работу по патриотическому воспитанию молодежи и заботе о пожилых людях и ветеранах. Это одно из ключевых направлений его деятельности.