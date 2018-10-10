МТС запустила звонки через Wi-Fi

СЕГОДНЯ 13:11 2018-10-10T13:14:51+03:00

ПАО «МТС» объявило о запуске в Белгороде и области технологии голосового вызова по сетям Wi-Fi (Wi-Fi Calling), а также по сети LTE (VoLTE или Voice over LTE)

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Благодаря использованию Wi-Fi Calling, абоненты смогут совершать вызовы и принимать звонки даже в тех местах, где прохождение сигнала сотовой сети затруднено, но есть стабильное Wi-Fi-подключение: в новых торговых центрах, магазинах и кафе, расположенных в подвальных помещениях и на цокольных этажах, а также других местах, сложных с точки зрения обеспечения покрытия мобильной сети.

Технология VoLTE даст возможность одновременно разговаривать по смартфону и не прерывать интернет-сессию. К примеру, двигаться по навигатору и продолжать разговор, или смотреть ролик на Youtube и звонить друзьям. Кроме того, VoLTE обеспечит качественный голосовой прием везде, где есть сеть «четвертого поколения», а чистота голоса собеседника будет на уровне HD Voice, то есть такой, будто бы вы говорите с ним, находясь в одной комнате.

- МТС сегодня – один из лидеров по внедрению инновационных сервисов для своих абонентов. Мы предлагаем высокоскоростной интернет в городах и даже небольших селах, удобные приложения в сфере телемедицины, обучения. Теперь мы рады предоставить абонентам еще одну новую возможность. С услугой Wi-Fi Calling вызовы можно совершать даже при нахождении за рубежом или в местах, где отсутствует устойчивый сигнал сотовой связи, но есть Wi-Fi-соединение. Наши абоненты больше не зависят от работы специальных приложений, а оплата услуг при этом происходит в соответствии с обычным тарифом. Это очень удобно и просто. Кто еще не пробовал – обязательно протестируйте, – отметила директор МТС в Белгороде и Белгородской области Гузель Галеева.

Разговор абонента МТС, смартфон которого поддерживает технологии Wi-Fi Calling и VoLTE, возможен с абонентами любых операторов. Устанавливать дополнительные приложения нет необходимости – услуга предоставляется непосредственно МТС. Звонки, совершенные по технологии Wi-Fi Calling даже из другой страны, тарифицируются по ценам «домашнего» региона.

Для того чтобы пользоваться новыми возможностями, на номере должна быть подключена бесплатная услуга «Интернет–звонки». Добавить ее можно с помощью USSD-команды *111*6#, приложения «Мой МТС» или в личном кабинете.

В настоящее время технологии VoLTЕ и Wi-Fi Calling доступны на многих флагманских устройствах различных производителей. Воспользоваться ими могут владельцы гаджетов Apple, начиная с iPhone 5S и выше, а также смартфонов Samsung, Sony и других устройств. С полным перечнем смартфонов вы можете ознакомиться по ссылке.