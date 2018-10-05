«Абилимпикс»: яркая путевка в жизнь!

СЕГОДНЯ 13:42 2018-10-05T13:44:26+03:00

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Накануне в Молодежном культурном центре НИУ «БелГУ» победителей поздравили представители администрации и крупнейших предприятий региона. Мероприятие проходит в регионе уже в третий раз и неуклонно набирает популярность: первыми его участниками были двадцать человек, теперь же - более ста.

Увеличилось и количество компетенций. К традиционным ремонту и обслуживанию автомобилей, электромонтажу, художественной вышивке, сестринскому делу и многим другим добавились веб-дизайн, инженерный дизайн, документационное обеспечение управления архивоведения, актёрское искусство. Как рассказала начальник управления профессионального образования и науки департамента внутренней и кадровой политики области Альбина Бучек, особенностью регионального этапа стали компетенции по профессиям, востребованным на белгородском рынке труда.

- Мы с восхищением следили за вашими успехами, - обратилась к участникам конкурса Альбина Александровна. - Вы подкупили нас своей увлеченностью, самоотдачей, творческим порывом. Наша работа по организации «Абилимпикса» значима уже тем, что хоть один человек после этого чемпионата станет счастливее.

И действительно в зале царила атмосфера дружбы, он, как радужными софитами, был расцвечен яркими улыбками.

Все победители получили призы от социального партнера чемпионата - профсоюза «Правда». Сергей Фуглаев, председатель профсоюза «Правда», президент Федерации адаптивного спорта, выразил искреннюю благодарность за проведение мероприятия губернатору Евгению Савченко и пообещал поддерживать молодых профессионалов.

- Большое спасибо всем организаторам и участникам конкурса! Вы в полной мере показали профессионализм, мастерство, оптимизм и волю к победе. Вы нужны Белгородской области и нашей великой стране. Не останавливайтесь на достигнутом, двигайтесь к новым свершениям. А мы будем вас в этом движении поддерживать. Ребята пройдут оплачиваемую практику в организациях — лидерах в своей отрасли, получат бесценный опыт от лучших наставников, пройдут обучающие курсы по своему профессиональному направлению. Мы верим, что для них это станет путевкой в жизнь, началом удачной трудовой деятельности. Мы надеемся, что нашу инициативу подхватят и другие организации региона, повышая социальную ответственность работодателей по трудоустройству молодых профессионалов с особенностями здоровья. Желаю всем дальнейших успехов и совершенствования профессионального мастерства, а профсоюз «Правда» всегда будет рядом с вами, - заверил Сергей Иванович.

Возможность пройти практику и обучающие курсы профсоюз предоставил победителям компетенций «Поварское дело», «Медицинский и социальный уход», «Веб-дизайн и разработка» и «Экономика и бухучет». Это известие ребята встретили с особой радостью.

- Обучающие курсы - такой замечательный подарок! Спасибо огромное людям, которые так позаботились о нас! Я хочу учиться дальше, чтобы стать профессиональным экономистом, - улыбается Элина Остапенко, студентка Новооскольского колледжа.

- Для меня известие об оплачиваемой практике от профсоюза «Правда» стало абсолютно неожиданным, - рассказывает Анастасия Малиева, студентка медицинского колледжа НИУ «БелГУ». - Я первый раз участвовала в конкурсе и даже не ожидала, что будет так интересно. Мне выпал такой замечательный шанс - практика на предприятии!

Сергей Фуглаев подчеркнул, что профсоюз «Правда» считает поддержку «Абилимпикса» одним из своих приоритетных проектов. И уже совсем скоро, в ноябре, победители регионального конкурса отправятся в Москву на его федеральный этап.