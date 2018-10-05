«Советы Энергосберегайки» от Белгородэнерго заняли призовое место на Всероссийском конкурсе

СЕГОДНЯ 12:20 2018-10-05T12:25:32+03:00

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Проект филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» «Советы Энергосберегайки» стал вторым в номинации «Социальная и экологическая инициатива» категории «Пресс-службы региональных компаний ТЭК». Главным героем проекта стал мудрый знайка Энергосберегайка — эксперт в области экономии энергоресурсов, простые и понятные советы которого должны помочь детям и их родителям разобраться в вопросах энергосбережения. Этот персонаж полюбился белгородским школьникам. За 9 месяцев участие в проекте приняли порядка четырех тысяч детей и подростков.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Энергетики МРСК Центра и Приволжья завоевали второе место в номинации «Безопасная энергия» категории «Пресс-службы федеральных компаний ТЭК» с комплексным интерактивным проектом по электробезопасности «Электропатруль». Проект направлен на формирование и закрепление знаний в области электробезопасности у детей старшего дошкольного и школьного возраста и рассчитан на продолжительный эффект привлечения внимания к вопросам электробезопасности.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Всероссийский конкурс СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК» проводится ежегодно при поддержке Министерства энергетики России, начиная с 2015 года. Его основными целями является привлечение внимания журналистов, специалистов, экспертов и широкой общественности к актуальным вопросам функционирования ТЭК, повышение качества работы пресс-служб российских компаний ТЭК и региональных администраций, поощрение лучших корпоративных практик по информированию общества о преобразованиях в российской энергетике. В 2018 году на федеральный этап конкурса поступило около 400 работ из пятидесяти регионов России. Победителей определял Экспертный совет под председательством заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации - пресс-секретаря Президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, в который вошли руководители крупнейших федеральных деловых СМИ, факультетов журналистики российских вузов, представителей органов государственной власти и ведущих экспертов в области ТЭК.

Отметим, что годом ранее проекты МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья стали победителями «МедиаТЭК- 2017». Проект белгородского филиала МРСК Центра по профилактике электротравматизма среди детей и подростков «Азбука электробезопасности» и проект МРСК Центра и Приволжья «Комплексные занятия по электробезопасности с командой «Электропатруль» победили в номинации «Безопасная энергия».