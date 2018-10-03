Энергетики увеличили долю инновационного оборудования в электросетевом комплексе Белгородской области

СЕГОДНЯ 15:25 2018-10-03T15:30:56+03:00

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В этом году Белгородэнерго увеличило объем финансирования инновационных проектов до 5% инвестиционной программы, или 136,6 млн рублей. Доля инновационных технологий в электросетевом комплексе региона ежегодно увеличивается за счет применения современного цифрового оборудования и собственных НИОКР ПАО «МРСК Центра», внесенных в реестр инновационных технических решений ПАО «Россети». В текущем году филиал выполнит реконструкцию и автоматизацию двух воздушных ЛЭП от подстанции (ПС) «Шеино» в Корочанском районе.

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По технологии цифровой подстанции реконструируется ПС «Никольское» в Белгородском районе. Здесь заменят масляные выключатели на вакуумные реклоузеры, а также реконструируют оборудование закрытого распредустройства. Цифровые технологии будут применены в системах автоматизации и управления оборудованием подстанции.

Полностью цифровая подстанция появится на базе действующей «Строитель» в Яковлевском районе в рамках комплексной реконструкции объекта. Сейчас завершается разработка проектно-сметной документации по цифровизации питающего центра с внедрением программно-аппаратного комплекса для защиты нового поколения подстанций от электромагнитных воздействий с применением мультитросовой молниезащиты.

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Помимо технических мероприятий в филиале массово применяются силовые трансформаторы 6-10 кВ со сниженными потерями, высоконадежные разъединители 6-20 кВ рубящего типа РЛР для наружной установки, анкерные стальные многогранные опоры 0,4 кВ. В 2018 году на автотрассе «Белгород-Павловск» в Корочанском районе выполнена установка комплектных трансформаторных подстанций, совмещенных с зарядными станциями для электромобилей и системой контроля перегрузки трансформатора.

По мнению специалистов, максимально эффективным является комплексный подход к реализации инновационных проектов путем применения на объектах строительства автоматизированных систем и цифровых каналов передачи данных, по которым вся информация о параметрах работы энергообъекта, аварийных процессах, телеизмерениях и телесигнализации будет поступать в оперативно-информационный комплекс диспетчера ЦУС. Это повысит наблюдаемость технологических процессов, обеспечит удаленное управление коммутационными аппаратами и оборудованием РЗА, позволит осуществлять удаленную диагностику и мониторинг технического состояния оборудования и существенно снизит операционные затраты на его обслуживание.