Банк «Открытие» выступил организатором синдицированного кредита

СЕГОДНЯ 16:42 2018-10-03T16:42:37+03:00

Кредитные ресурсы будут выданы двумя траншами - сроком на 12 и 24 месяца

Изменить размер текста: A A

ПАО Банк "ФК Открытие" выступил уполномоченным ведущим организатором синдицированного кредита для Amsterdam Trade Bank N.V. общим объемом 30 миллионов долларов США. Деньги будут направлены на общекорпоративные цели, включая финансирование торговых контрактов, связанных с поставками товаров и оборудования из европейских стран в страны СНГ.

Участие в синдикате также приняли АО «Альфа-Банк» в качестве уполномоченного ведущего организатора и ООО «Экспобанк» в качестве ведущего организатора.

- Успех дебютной сделки особенно важен для дальнейшей публичной истории любой кредитной организации, поэтому успешный результат данного синдицированного кредита трудно переоценить с точки зрения будущей деятельности Amsterdam Trade Bank N.V., - прокомментировал Евгений Ананьев, начальник Управления инвестиционных банковских продуктов и решений банка «Открытие».

Реклама.