2018-10-02T17:39:42+03:00
Экономика

Мобильное приложение «Открытие Брокер» теперь на Android

Теперь клиенты АО «Открытие Брокер» могут следить за биржевыми котировками, подавать торговые поручения и управлять счетами со своего андроидофона
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..Фото: "КП" Архив
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Приложение «Открытие Брокер. Инвестиции» позволяет клиентам, имеющим смартфоны на базе ОС Android, удобно пользоваться большинством возможностей личного кабинета. Пользователям приложения доступна информация о торговом счете, финансовых решениях и биржевых инструментах, а также совершение сделок на Московской бирже. Можно получить информацию о продуктовой линейке, подключить интересующий тариф, совершать операции по вводу/выводу денежных средств, уточнить расположение и время работы офисов.

Приложение доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазине GooglePlay - для этого необходимо иметь смартфон с операционной системой Android 4,4 и выше.

- После запуска приложения для iOS только половина наших клиентов получила полный спектр сервисов для мобильного управления инвестициями. Поэтому мы хотели предложить удобный и понятный онлайн-сервис и другой половине – пользователям Android, - рассказывает первый заместитель гендиректора «Открытие Брокер» Владимир Крекотень. - Мы надеемся, что вы, наши уважаемые клиенты, по достоинству оцените новинку. Будем рады обратной связи, продолжив и далее развивать наши сервисы вместе с вами и для вашего удобства.

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