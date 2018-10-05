Белгородские энергетики получили Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период

5 Окт. 16:00 2018-10-07T14:16:30+03:00

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Белгородэнерго в полном объеме и в строгом соответствии с установленными сроками выполнило все запланированные мероприятия организационного и технического характера. Аварийный резерв оборудования и материалов укомплектован на 100%. Закуплено необходимое оборудование и материалы для высоковольтных и распределительных сетей. Для оперативной подачи электроэнергии потребителям подготовлены 47 резервных источников питания. Автопарк филиала дополнительно укомплектован новой высокопроходимой авто- и спецтехникой, в количестве 60 единиц. В их числе современная мобильная установка плавки гололеда на проводах воздушных линий электропередачи. Организована устойчивая работа устройств технологической и релейной защиты, сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, средств связи, систем диспетчерского и технологического управления, систем гарантированного электропитания.

В Белгородэнерго создана эффективная система оперативного реагирования на любые неожиданности природного и техногенного характера. Пролонгированы договоры о взаимодействии с подрядными организациями, а также с ГУ МЧС России по Белгородской области, представительством АО «СО ЕЭС» в Белгородской области, филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» - Черноземное предприятие МЭС. Порядок действий в сложных погодных условиях белгородские энергетики отработали на специальных противоаварийных тренировках и межведомственных учениях.

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Одним из ключевых факторов подготовки к зиме является выполнение ремонтной программы. В этом году объем ее финансирования составил 237,8 млн рублей, что на 1,9 млн руб. больше, чем в 2017-м. Отремонтировано 2236 км линий электропередачи 0,4-110 кВ, 786 подстанций 6-10 кВ, 50 крупных питающих центров 35-110 кВ, с целью снижения аварийности расчищено и расширено 630,6 га трасс ВЛ 0,4-110 кВ.

В рамках инвестиционной программы в развитие и повышение надежности электросетевого комплекса региона филиал вложит 3 млрд рублей. Основные средства направлены на модернизацию питающих центров и линий электропередачи в населенных пунктах, строительство сетей в микрорайонах ИЖС, реализацию программ реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и жилищно-коммунальной инфраструктуры, приоритетные экономические и социальные проекты.