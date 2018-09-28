Россияне стали чаще страховать свою жизнь и здоровье

СЕГОДНЯ 09:00 2018-09-27T16:47:00+03:00

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“Начиная с 2015 года популярность страхования от несчастных случаев среди россиян растет ускоренными темпами. Люди обеспокоены своим будущим и используют страхование как самый надежный финансовый инструмент для того, чтобы снизить риски в случае внезапных проблем со здоровьем. В отличие от страхования ДМС, страхование от несчастных случаев относительно недорогое, поэтому оно более популярно. Тем более, учитывая наши природно-климатические условия и связанные с этим риски (например, гололед), вероятность наступления страхового случая намного выше. Поэтому это делает страховое покрытие столь необходимым. В данном случае нельзя не отметить и нынешнюю непростую экономическую ситуацию в стране, которая стимулирует рост страхования жизни, в том числе и страхование от потери трудоспособности и несчастных случаев. Во многом именно этим обусловлен тот факт, что в 2016 году в России было заключено 50, 7 млн договоров страхования от несчастных случаев и болезней, а по итогам прошлого года - уже 59,59 млн договоров. В 2018 году этот показатель наверняка вырастет еще больше, потому что сегодня система страхования - единственный финансовый инструмент, способный дать уверенность в завтрашнем дне”, - прокомментировал данные ЦБ эксперт Кинякин Андрей, партнер Akteon Strategy Consulting.

Наибольшей популярностью страхование НС пользуется у жителей Москвы: москвичи за январь-июнь текущего года застраховали свое здоровье от травм и болезней на 773,226 трлн рублей. На втором месте жители Санкт-Петербурга, обеспечившие защиту своему здоровью на общую сумму в 1,745 трлн рублей. В Ханты-Мансийске - Югре за рассматриваемый период было оформлено договоров страхования НС на совокупную сумму в 834,8 млн рублей, а в Нижегородской области - более чем на 653,2 млн рублей. На пятом месте среди регионов, жители которых оказались наиболее ответственными по отношению к своему здоровью, оказались жители Свердловской области. Здесь за полгода граждане оформили полисы страхования НС на совокупную сумму, превысившую 540,3 млн рублей.

“Не только страхование от несчастных случаев, но и вообще добровольные виды страхования, такие, как инвестиционное страхование здоровья, страхование недвижимости, страхование другого имущества граждан и юридических лиц - все эти виды страхования стали заметно более популярны в России в последние несколько лет. Растет финансовая грамотность россиян. Соответственно, люди лучше используют те возможности, которые предоставляет страховая отрасль. Ведь система страхования - это проверенный веками, в разных странах и на разных континентах, инструмент для регулирования напряженности в обществе, снижения частных рисков для каждого отдельного гражданина страны. Если вы, не дай бог, поскользнулись и сломали ногу, потеряли работу или вас затопили соседи сверху - страховая выплата поможет смягчить удар. Недаром в развитых странах домохозяйства имеют по 3-4 различных полисов страхования на каждого члена семьи. То, что сейчас Россия также приближается к этим показателям, показывает, что наши граждане стали более ответственно относится к себе и своим близким”, - отметил эксперт.