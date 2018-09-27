Белгородэнерго признали лучшим предприятием региона по формированию ЗОЖ

СЕГОДНЯ 16:10 2018-09-27T16:27:08+03:00

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Белгородские энергетики заняли первое место в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы». В число призеров вошли 25 предприятий и организаций, 10 лучших стали победителями. Церемония награждения прошла сегодня в Белгородском областном объединении организации профсоюзов.

Филиал представил свои достижения в сфере поддержки ЗОЖ работников впервые, однако традиции эти сохраняются на протяжении последних пятнадцати лет. В соответствии с политикой ПАО «МРСК Центра» в области профессионального здоровья и безопасности в Белгородэнерго успешно действуют пять программ по организации занятий физкультурой и спортом, профилактике заболеваний и стимулированию к здоровому образу жизни.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Персонал обучают способам и технологиям здоровьесбережения и психоэмоциональной регуляции, формированию стрессоустойчивости. Ежемесячно сотрудники участвуют в Днях охраны труда, Днях психологического здоровья, занятиях по профилактике социально значимых заболеваний, регулярно проходят периодические медосмотры и флюорографические исследования, а также диагностические и реабилитационно-восстановительные сеансы на базе специально созданного в Белгородэнерго медико-психологического Центра (МПЦ).

В 2016 году в Белгородэнерго разработали программу по сохранению физического и психического здоровья детей сотрудников, которая дает им возможность пройти комплексное консультативно-диагностическое обследование в медицинских учреждениях областного центра, а в случае необходимости и лечение.

Программа «Здоровый образ жизни — залог долгой и счастливой жизни» обеспечивает участие энергетиков в различных спортивно-оздоровительных мероприятиях: спартакиадах, спортивных турнирах, фестивалях по сдаче норм ГТО.