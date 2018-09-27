2018-09-27T13:36:12+03:00
Общество

Пятерых сотрудников «Мираторга» Ивнянский район в сентябре наградил за достижения в трудовой деятельности

Сотрудники компании регулярно отмечаются администрациями в Белгородской и Курской областях в числе лучших специалистов в сфере сельского хозяйства
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Сотрудников компании вновь отметили в числе лучших специалистов.Сотрудников компании вновь отметили в числе лучших специалистов.
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На предприятиях холдинга в Белгородской области задействовано более 7,3 тыс. человек. Сотрудники компании обеспечены стабильной работой, социальными гарантиями и достойной заработной платой. Мираторг» предоставляет рабочие места, как высококвалифицированным специалистам, так и сотрудникам без опыта и специального образования. Агрохолдинг создает все условия для обучения на производстве, развития и продвижения в профессиональной сфере.

Сотрудники «Мираторга» регулярно отмечаются администрациями в Белгородской и Курской областях в числе лучших специалистов в сфере сельского хозяйства. Так в августе текущего года четверо специалистов холдинга получили награды Корочанского и Пристенского районов, а сотрудник производственной площадки в Яковлевском районе был удостоен размещения на доске почета.

- На своих предприятиях агрохолдинг предоставляет возможность каждому сотруднику, заинтересованному в профессиональном развитии, получить необходимые знания и навыки, которые в дальнейшем будут способствовать реализации их потенциала, продвижению по карьерной лестнице и, как следствие, повышению материального благосостояния, - прокомментировали в пресс-службе АПХ «Мираторг».

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